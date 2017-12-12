Atatürk'ün bindiği o istimbotuna Karşıyaka talip oldu

İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, akıllara kazınan 'Geldikleri gibi giderler' sözünü söylediği 'Kartal 2' istimbotuna talip olduklarını açıkladı. Başkan Akpınar, restorasyon konusunda sorunlar yaşayan istimbotla ilgili "Atatürk'ün annesini emanet ettiği Karşıyaka'mız, milli mücadele ruhunun açık hava müzesi gibidir. Bu değerli mirası ilçemize kazandırmak ve halkamızla buluşturmak için girişimlerimiz sürüyor" dedi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'u işgal eden İtilaf Donanması için 'Geldikleri gibi giderler' sözünü söylediği, 2014 yılında hurdaya ayrılan Tuzla'daki 'Kartal 2' istimbotunun müzeye dönüştürülmesi için 'Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu' kuruldu. Platform üyelerinin yoğun çabası sonucunda 'batık' olmaktan kurtulan istimbotuna, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrinin bulunduğu İzmir'in Karşıyaka ilçesinin belediyesi talip oldu.



'KARŞIYAKAMIZA ÇOK YAKIŞIR'



CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ilçenin, milli mücadele ruhunun açıkhava müzesi olduğunu belirterek, "Her sokağımızda, her meydanımızda, bize o kutlu günleri anlatan bir hatıra ile karşılaşırsınız. Karşıyaka, Atatürk'ün ilçesi. Annesi, bizim bağrımızda yatıyor. Ulu Önder'in, tarihi cümleleri sarf ettiği bu istimbot da Karşıyaka'mıza çok yakışır. Restorasyonunu yapmaya ve bu değerli hazineyi Karşıyaka'mızda müze olarak halka sunmaya talibiz. Bunun için girişimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



'KARŞIYAKA'NIN DESTEĞİ ÖNEMLİ'



Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz ise "Karşıyaka Belediyesi'nden bu teklifin gelmesi son derece anlamlı ve özel. Belediye başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşıyaka'nın desteğini arkamızda hissetmek çok önemli. Bunu bilmek, bize çalışmalarımızda güç verecek" dedi.



'ÇELİK ORMANININ İÇİNDEN GEÇİYORDUK'



Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas, 1939 yılında yayımladığı kitabında, "Atatürk ile askeri ulaşımın köhne bir motoru ile deniz ortasındaki çelik ormanının içinden geçiyorduk. Atatürk'ün zarif dudaklarından 'Geldikleri gibi giderler' cümlesini işittiğim zaman, mütarekenin doğurduğu derin ve elemli ümitsizliği derhal unutmuştum" demişti.



Hollanda'da, 1911 yılında yapılan ve o zamanki adı 'Enterprise' olan istimbot, Fransızlar tarafından İstanbul'a getirilmişti. 100 tonluk 22 metre boyundaki tekneye, milli mücadelenin kazanılmasıyla Seyr-i Sefain yönetimince 'Kartal' adı verilmişti. 1933'te İstanbul Liman İşletmesine, 1939'da Devlet Demiryolları'na, 1952'de Denizcilik Bankası İstanbul Liman işletmesine devredilen tekne, 14 Temmuz 1942 tarihinde Çanakkale'de batan 'Atılay denizaltısı'nın aranmasında kullanıldı. 1974 yılında 'Kartal II' adıyla özel sektöre geçti. 2014 yılında ise ekonomik ömrünü tamamlayarak, hurdaya ayrıldı ve Tuzla'da kaderine terk edildi.