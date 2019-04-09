Atatürk'ün Foça'ya geliş yıldönümü kutlandı

Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 85. Yıldönümünü, Anma Yürüyüşü ve törenle kutladı.

Anma Yürüyüşü ve törenine; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Foça Esnaf Odası Başkanı Ahmet Koldaş, Foça Belediyespor Kulübü Başkanı Birtan İskit, Kızılay Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, Foçalılar ve Foça dostları katıldı.

Saat 12.00'de Foça Otobüs Garajı önünde toplanan katılımcılar, Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde Demokrasi Meydanı'na dek Anma Yürüyüşü yaptı. Anma programı, büyük coşkuya sahne oldu. Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yaptı.

En şerefli sayfa

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin nesiller boyu geleceğimize aktaracağımız en şerefli sayfa olduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Kurtuluş Savaşı sonrası Atamız, tüm kentleri hatta ilçeleri karış karış dolaşmıştır. Ülkemizin en ücra noktalarına kadar ulaşan Atamız, tüm ülkede sevinç ve coşkuyla karşılanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, dünyaya birlik ve beraberlik ruhunun gücünü aktarmıştır. Bilindiği gibi Kurtuluş Savaşı, Dünya Bağımsızlık Mücadelesi Tarihinde altın bir sayfa açmıştır. Kurtuluş Savaşı, özgürlük için direnen uluslara örnek olmuştur. Emperyalizme karşı verilen bu zorlu mücadele, dünyada bağımsızlık mücadelelerine bir simgedir! Cephe savaşı sonrası asıl zorlu savaş uygarlık yolunda devrimlerle verilmiştir. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk verilen vatan mücadelesi, insanlık onurunun savaşı olmuştur. Ancak uygarlık savaşı kolay olmamıştır. Ekonomi, eğitim, sanayi, tarım, kültür sanat alanında ülkemiz yeni baştan yaratılmıştır. Bu seferberlik için tüm ulus önderimiz Ata'mızla birlik olmuştur. 9 Nisan 1934'te ATA'mız Foça'yı ziyaret ederek onurlandırmıştır. Bugün burada hep birlikte bu özel onuru yaşıyoruz. Bu vesile ile Ulu önderimiz Atamızı, kahraman şehit ve gazilerimizi minnet ve özlemle anar aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim" dedi.