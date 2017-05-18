Atatürk'ün mirası Bergama Kermesi 81'inci kez başladı

İZMİR'in Bergama ilçesinde 81 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Türkiye'nin ilk yerel festivali olan tarihi Bergama Kermesi, bir kez daha ilçeyi bayram yerine çevirdi

Türkiye'nin ilk yerel festivali olan tarihi Bergama Kermesi, 17- 21 Mayıs tarihleri arasında sergiler, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve konserlere ev sahipliği yapacak. Atatürk'ün talimatıyla 1937 yılından bu yana tam 81 yıldır kesintisiz devam eden Bergama Kermesi dün (çarşamba) Kaymakamlık tören alanında Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Atatürk Bulvarı'ndaki meslek lisesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren geleneksel kermes yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda Bergama Kılıç Kalkan Ekibi ile yurt dışından ve içinden katılan halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Aegean Band müzik grubu coşkulu performansıyla müzikseverlere keyifli saatler yaşattı.





"KERMES IŞIĞI 81 YIL HİÇ SÖNMEDİ"





Kermesin açılış konuşmasını yapan CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "13 Nisan 1934 tarihinde ilçemizi onurlandıran Ulu Önder Atatürk'ün armağanı olan kermesi 81'inci kez düzenliyoruz. Çağdaş cumhuriyetimizin üzerine kara bulutların çöktüğü dönemlerde dahi sönmeyen kermes ışığı, Bergamalıların da benimsemesi ve sahiplenmesi ile bugünlere geldi. 81 yıl boyunca hiç sönmedi. Ben bugün burada olan herkese kermes coşkusunu, heyecanını paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. Bergama ile Silifke'nin kardeş kent olması nedeniyle İzmir'i ve Bergama'yı ziyaret eden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise iki ilçe arasındaki bağın resmileştirildiğini söyleyerek bunun onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Atatürk'ün talimatıyla başlatılan Bergama Kermesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk festivali olduğunu hatırlatarak "Bu sebeple Bergama Kermesi'nin bizlerde yeri başkadır" dedi. Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ise; "Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir şenliğe, bir panayıra ev sahipliği yapıyoruz. Kermes UNESCO Dünya Mirası ilkler şehri Bergama'ya ayrı bir güzellik katıyor" dedi. Gecenin sonunda ise Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Dilek Türkkan Bergamalılara muhteşem bir gece yaşattı. 21 Mayıs Pazar Günü sona erecek olan Bergama Kermesi, sergiler, konserler, halk oyunları, tiyatrolar, ata sporları ve yerel grupların müzik dinletileri ile şenlenmeye devam edecek.

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