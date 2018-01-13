Atatürk'ün sözünü gelinliğe işledi!

Bu yıl 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacak olan IF Wedding Fashion İzmir'e Modacı Zeynep Acar'ın hazırladığı “Umudun Çiçekleri” temalı koleksiyonu damga vuracak. Atatürk'ün “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” sözünden ilham alan Zeynep Acar, “ Dünya'da bu kadar kaos varken umut hepimizin ihtiyacı ve Ata'mızın umudu hepimize yeter ” dedi

10 ülkeden 200'ün üzerinde firmanın katılacağı IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 8 bin uluslararası satın almacıyla birlikte kapılarını salı günü açacak. 2018 yılının sektördeki trendlerini de belirleyecek olan fuarda, İzmirli Modacı Zeynep Acar'ın “Umudun Çiçekleri” temalı geleneksel ve güncel tasarımların yer aldığı kolleksiyonuyla katılacak.



Modanın siyaset, sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendiğini, insanların da yaşadığı dünyaya karşı bakış açılarını modayla dile getirdiğini söyleyen Zeynep Acar, fuar hazırlığı sırasında temasını “umut” üzerine kurduğunu belirtti. Atatürk'ün başkaları için çözümü imkansız gibi görünen sorunların üstesinden; eşsiz dehası, zekası, öngörü yeteneği, analitik düşüncesi, kararlılığı ve cesaretiyle dünya tarihinde eşi görülmeyecek hızda geldiğini ifade eden Acar, “O'nun hepimize ders niteliğinde bir sözü var. 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiç bir zaman umudumu yitirmedim' diyor. İşte bu söz ilham kaynağım oldu. Umut hep var ve onu gerçekleştirmek için aklımızı, kararlılığımızı ortaya koymamız gerektiyor. Bu yüzden fuar için koleksiyonumuzu umut temasıyla hazırladık” dedi.





DÖRT MEVSİM



Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda son günlerini geçirdiği dönemde yatağının karşısında asılı olan “Dört Mevsim” isimli yağlıboya tablonun da yine ikinci bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Acar, “O tablo da çiçeklerin güzellikleri yer alıyor. Umudun Çiçekleri temasını böyle belirledik. Koleksiyonu çiçekler, kelebekler, renkler eşliğinde pırıl pırıl ışıldayan gelinliklik olarak hazırladım. Evlilik de yeni umutlara yelken açıldığı ilk anlardan biridir. Böyle özel bir günde ve hayat boyu umudun hiç yitirilmediği bir dünya hepimizin özlemi. Siz de hayata umut ve coşkuyla bakın” diye konuştu.





50 METRE İPEK TÜL KULLANILDI



Umudun Çiçekleri isimli tasarımda 50 metre ipek tül kullanıldı. Transparan gelinliğin üzerine transfer baskı tekniğiyle Atatürk'ün “Umut” ile ilgili sözü yer alıyor. Ayrıca yine Atatürk'ün portresi de lazer tekniğiyle gelinliğin yakasına monte edildi. Gelinlikte, Atatürk'ün sevdiği Dört Mevsim tablosundaki tüm renkler yer alırken aynı zamanda başından ayak ucuna kadar Fransız dantel, gupürler ve çiçeklerle bezendi.



Modacı Zeynep Acar, 2001 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz sonrasında hazırladığı “kriz” temalı elbiseyle de dikkat çekmişti.