İzmir’in kurtuluşunun başladığı nokta olan Belkahve’de Bornova Belediyesi’nce hayata geçirilen Ata Anı Evi anlamlı bir eser daha kazandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli, Ata Anı Evi’nde sergilenmeye başladı. Ziyaretçilerin hayranlıkla izlediği Atatürk Heykeli ve Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu yansıtan eşsiz eserler, Ata Anı Evi’nde hafta içi her gün görülebiliyor

Kurtuluş Savaşı’nın nihayetlendiği 9 Eylül 1922’de Atatürk’ün İzmir’i seyredip kahve içtiği Belkahve’deki Ata Anıevi’nde anlamlı bir eser daha sergilenmeye başladı.

Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Ata Anı Evi’nde sergilenen eşsiz eserlerin arasına, İlkokul Öğretmeni Suat Erol’un yaptığı balmumu Atatürk heykeli de katıldı. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği balmumu heykel, hafta için her gün Ata Anı Evi’nde görülebiliyor.

Kurtuluş anıları yaşatılıyor

Ata Anı Evi’ni ziyaret eden vatandaşlar izletilen filmlerle tarihe yolculuk yaparken Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi alıyor. Açıldığı 9 Eylül 2016’dan bu yana onbinlerce kişinin ziyaret ettiği Ata Anı Evi’nde savaş yıllarından kalma eşyalar da sergileniyor. Ankara yolu üzerindeki Ata Anı Evi programlı ziyaretlerin yanısıra bu güzergahı kullananlarnı da uğrak noktası oldu. Bornova Belediyesi tarafından ilçenin tanıtıman yönelik olarak yapılan kültür turlarının kapsamına da alınan Ata Anı Evi, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’nin yönetim kurulu toplantısına da ev sahipliği yaptı.

Tarihi eserler sergileniyor

Kurtuluş Savaşı yıllarının ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi’nde, Türk Süvari Birlikleri’nin İzmir’e girişi sırasında dikilen Kuvvay-i Milliye dönemi Türk Bayrağı, dürbünü, kalpağı ile Türk subay kılıcı, süngüleri, tüfeği, mermiler ve yine Türk askerlerine ait kütüklük ve harita çantası gibi işgal yıllarına ait eserler bulunuyor. Dönemin ordu donanımlarının karşılaştırılabilmesi amacıyla Yunan askerlerine ait malzemeler de sergileniyor. Ayrıca, İstiklal Mücadelesi’ni ve Atatürk’ü anlatan pek çok yazılı eser ve resim ile telgraf yazıları da ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli kitaplığın arkasında bulunan bölümde sergileniyor. Bu bölümde döneme ait kahve fincanları ile gramofon, savaş planları, Sevr Anlaşması’nın ilk haritası, istiklal madalyaları, şamdan telefon ve daktilo ile ilk baskı “Nutuk” kitabı yer alıyor. Atatürk ile ilgili bir çok kitabın da bulunduğu Ata Anı Evi’nde gösterilen bilgilendirici videolar ve belgeseller de ziyaretçilerin duygusal anlar yaşamasına neden oluyor. Ata Anı Evi’de bulunan özel bir sistem de gelen ziyaretçileri mutlu ediyor. 2 koltuktan oluşturulan köşede isteyenler Atatürk ile yan yana oturuyormuş gibi fotoğraf çekilebiliyor.

Taş kitabe Bornova’da bulundu

Ata Anı Evi, ayrıca çok önemli bir tarihi belgeye daha ev sahipliği yapıyor. Vali Kazım Dirik’in 1926 ile 1928 yılları arasında Belkahve’de bulunan çeşmenin alınlığına koydurduğu taş kitabe, bir süre önce Kavaklıdere Mahallesi Camisi’nin bahçesinde bulundu. Üzerinde Arap harfleriyle “Vatanın ruhu büyük Gazi. Düşman ordusunu denize atarken bu çeşmenin bulunduğu Belkahve’den İzmir ve denizi temaşa buyurmuşlardır” yazan kitabe Bornova Belediyesi tarafından yeniden eski yerine konulmak üzere korumaya alındı. Ata Anı Evi’ni ziret edenler bu taş kitabeyi de görebiliyor.

Atatürk’ü gelecek kuşaklara anlatmamız gerekiyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Atatürk’ü özellikle geleceğimiz olan çocuklara daha iyi anlatmamız ve onun açtığı yolda emin adımlarla yürümemiz gerekiyor. Çocuklarımızın Ata Evi’ni gezip Kurtuluş Savaşı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun ilkeleri hakkında daha çok bilgi sahibi olmaları çok önemli. Çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz ve Ata Evi’ni her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. Çocuklarımızın Kurtuluş Savaşı mücadelemizin hangi şartlarda verildiğini, o döneme ait eşyaları görerek daha iyi anlamasını istiyoruz. Cumhuriyetin değerini, hangi şartlarda kurulduğunu unutmamamız gerekiyor” diye konuştu.