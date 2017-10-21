Atık havuzuna düşen bir işçi öldü, bir işçi yaralı!

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde çalışan bir işçi atık havuzuna düşünce hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak için havuza giren başka bir işçi ise yaralandı

Atık havuzuna düşen bir işçi öldü, bir işçi yaralı!

Olay İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan fabrikada çalışan Suriyeli işçi Abdullah Ahmet dengesini kaybedince atık plastik havuzuna düştü.

Arkadaşına yardım etmek isteyen 43 yaşındaki arkadaşı Suayi Palta da arkadaşını kurtarmak isterken havuza düştü. Diğer arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki işçiyi de hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak işçilerden Abdullah Ahmed kutarılamayarak hayatını kaybetti.

Palta'ın ise tedavisinin devam ettiği ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İşçilerin atık havuzunda zehirlendikleri düşünülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #ölüm
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