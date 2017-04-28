Atık kağıtlarla çocukların yüzünü güldürüyorlar

İzmir'de bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında toplanan atık kağıtların satışı sayesinde alınan giyim ve kırtasiye malzemeleriyle, ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürülüyor

Gaziemir ilçesindeki Anafartalar İlkokulu Müdürü Samet Başkonuş'un öncülüğünde başlatılan çalışmayla, sınıflara atık kağıt kutuları konuldu. Ardından hazırlanan broşürleri velilere de ulaştıran okul yönetimi, onlardan atık kağıtları çöpe atmaları yerine toplamalarını istedi.



Öğrenci ve velilerin ilgi gösterdiği çalışma, daha sonra "Atık Kağıt Kumbarası" adlı projeye dönüştürüldü.



Başkonuş yaptığı açıklamada, projenin, okul bahçesinin kirliliğine çözüm bulmak için başlatıldığını söyledi.



"Bahçeye atılan kağıttan çöpleri gördüğümüzde 'Bunları toplamak yerine, atmamayı öğretmeliyiz' dedik." ifadesini kullanan Başkonuş, çalışmayla farkındalık yaratmak istediklerini dile getirdi.



Proje kapsamında 12 öğretmenden oluşan ekibin, okulun bulunduğu mahalledeki ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, görüştükleri kişilere çalışmanın amacını anlattığını bildiren Başkonuş, projenin daha fazla duyulması amacıyla iş yerlerine asılması için afiş hazırlattıklarını kaydetti.



Başkonuş, "5 ton civarında kağıt toplandı, yaklaşık 2 aylık sürede. Yıl sonuna doğru en az ikiye katlanacağını düşünüyoruz bu oranın. Veliler artık evdeki atık kağıtları okula gönderiyor. İş yerleri kağıtları araçlarla ulaştırıyor. Mesela mahalle muhtarımız bir kamyon karton gönderdi." diye konuştu.



Kendilerine kitap da ulaştırıldığını, bunlardan kullanılabilir durumda olanları ayırdıklarını belirten Başkonuş, "Onları ihtiyacı olan okullara göndereceğiz. Kağıtları geri dönüşüm için satarak, elde ettiğimiz gelirle çocuklara giyim ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Şu ana kadar 200'e yakın ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımında bulunduk, bir o kadar çocuğa kırtasiye malzemesi temin ettik. Bu sayıyı artırmayı planlıyoruz." dedi.



"Artık bahçeye kağıt atmıyorlar"

Projenin öğrencilerin kağıda bakışını değiştirdiğini vurgulayan Başkonuş, şunları kaydetti:"Amacımız kağıdın kıymetli bir şey olduğunu öğretmek. Kağıdı atmasınlar, israf etmesinler, bunu anlatmaya çalıştık. Okullar en fazla kağıt işlerinin yapıldığı yerler, sınav kağıtları, ders kitapları, fotokopiler... Bu konuda bilinçlendirmeye çalıştık. Şu an okul bahçesine kağıt atma oranı azaldı, bahçede kağıtla ilgili sorunumuz kalmadı. Diğer okullara da bu projenin yayıldığına şahit olduk."