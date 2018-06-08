Atık malzemelerden ejderha yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde bir araya gelen 1500 çocuk, doğayı koruma temalı etkinlikte atık malzemelerden ejderha heykeli yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Bir Yokmuş Bir Varmış Projesi' kapsamında eğitim gören minikler, Dünya Çevre Günü'nü 3 günlük renkli etkinlikle kutladı. Atölye çalışmalarına katılan bin 500 öğrenci, Fuar 1 A Nolu Hol’de hem fidan dikimini, ebru sanatını ve doğal boyalarla bezden çanta yapmayı öğrendi hem de 'Doğayı Nasıl Koruruz?' sorusuna yanıt buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Gökçen Ergür, Dr. Neşem Ertan Ayata, Araştırma Görevlisi Işınsı Ersan ve öğrencilerinden oluşan ekip, 2 kamyon atık malzemeyi ejderha heykeli yaptı. Ejderha heykeli 13 Haziran Çarşamba günü İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 21. Atık Pil Toplama Kampanyası Ödül Töreni'nde sergilenecek.

Çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi makine teknikerlerinin, hurdaya ayrılan makine, motosiklet, araba ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürdüğü sergiyi de ilgiyle gezdi.