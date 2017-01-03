Atık pil canavarları

Bornova Belediyesi'nin Ege Üniversitesi öğrencileri işbirliği ile gerçekleştirdiği 'Piller Kutuya Çocuklar Sinemaya' kampanyası kapsamında 300 kilo pil toplandı, 50 çocuk sinemaya götürüldü

Kampanyada toplanan piller karşılığında ise Bornova'da yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları sinemaya götürülüyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde 50 çocuk animasyon filmi olan 'Şarkını Söyle'yi izleme şansı buldu. Bornova Belediyesi Atık piller konusunda da İzmir'de birinci oldu. Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 19. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Bornova Belediyesi, 6410 kilo pil topladı.

Çevreye duyarlı projeler üreten Bornova Belediyesi atık piller konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, İktisat ve Coğrafya Bölümü öğrencileri ile Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında işbirliği yapan Bornova Belediyesi, 'Piller Kutuya, Çocuklar Sinemaya' kampanyasıyla 300 kilo pil topladı.



Doğayı koruma, çevreyi güzelleştirme ve farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkılan kampanya kapsamında TAP, CineMaximum Forum Şube ve Batı Sineması'ndan da destek alındı. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak hayata geçirilen projeyle Bornova'da ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sinemaya götürülüyor. Bu kapsamda ilk etapta 'Şarkını Söyle' adlı animasyon filmine 50 çocuk götürüldü.



Vatandaşlar bilgilendiriliyor



Bornova'da hizmet veren Dost Kart üyesi esnaf ve Büyükpark içinde bulunan Bornova Gençlik Merkezi içinde açılan stant vasıtasıyla atık pilleri toplayan öğrenciler vatandaşları çevre konusunda da duyarlı olmaya davet ediyor. Atık piller hakkında broşür dağıtarak vatandaşlara çevreye verdikleri zararı da anlatıyor. İlk aşaması Ocak ayı sonunda bitecek olan kampanyada ilk etapta 200 çocuk yaşlarına uygun olarak belirlenen bir animasyon filmini izlemek için sinemaya götürülecek. Ayrıca kampanya ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden facebook.com/pillerkutuyacocuklarsinemaya/ sayfasını ziyaret edebilir.

Atık pillerin çevreye büyük zararlar verdiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu kampanya sayesinde de çocuklara çevre bilincini aşılarken, onların eğlenmesini de sağlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek' dedi.







