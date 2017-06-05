Atık pil toplama kampanyası başladı

Çevre Haftası'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde yürütülen Atık Pil Toplama Kampanyası da başladı. Bu yıl 20. kez düzenlenecek kampanya ile bugüne kadar toplanan atık pil sayısı 15 milyonu buldu. İzmirliler, geçtiğimiz yıl topladıkları 37,8 ton atık pille tüm zamanların rekorunu kırmıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği ve her yıl yeni bir rekorun kırıldığı 'Atık Pil Toplama' kampanyasında yeni heyecan başladı. Kampanyaya katılmak isteyen çevre dostlarının, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri 8 Haziran akşamına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin giriş kapısında kurulan stanttaki kumbaralara atabileceği bildirildi. Tartımlar sonucunda yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, sivil toplum kuruluşları, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve İZELMAN A.Ş özel ödülü olmak üzere, 9 kategoride dereceye girenlere ödülleri, 15 Haziran'da İzmir Sanat'ta verilecek. Çevre dostları notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, yazıcı, spor seti, satranç seti ve interaktif dokunmatik akıllı tahta gibi ödüllerin sahibi olacak.



İzmirliler doğayı koruyor



Adım adım rekora

Dünya Sağlık örgütü verilerine göre, atık pillerin doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki civa, kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerin serbest hale gelmesiyle birlikte doğal kaynaklar hızla kirletiyor. Bu durum aynı zamanda içme suyu ve besin zinciriyle de insan sağlığı için ciddi tehlikelere yol açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TAP'ın işbirliğince gerçekleştirilen proje, tüm bu unsurları en aza indirgemek için 20 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2004 yılından itibaren düzenlenen kampanyada bugüne kadar 263 ton atık pil toplandı. Bu ağırlıktaki atık pilin karşılığı, 14 milyon 611 adet kalem pil anlamına geliyor. Toplanan atık piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından belirlenen lisanslı bertaraf tesislerinde imha ediliyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Atık Pil Toplama Kampanyası karşısında duyarsız kalmayan İzmirliler 2004 yılında 8,5 ton, 2005 yılında 6,5 ton, 2006'da 6 ton, 2007 yılında 8 ton, 2008 yılında da 8,6 ton, 2009 yılında 13,5 ton, 2010 yılında 21,1 ton, 2011 yılında 25 ton, 2012 yılında 27.6 ton, 2013 yılında 29,1 ton, 2014 yılında 33.6 ton, 2015 yılında 37,6 ton, 2016'da 37,8 ton atık pil topladı.