Atık Pil Toplama Kampanyası başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TAP işbirliğinde bu yıl 20.'si düzenlenen Atık Pil Kampanyası'na her yaştan İzmirliler büyük ilgi gösteriyor. Topladıkları kullanılmış pilleri Büyükşehir Belediyesi'nin personel giriş kapısındaki kumbaralara atan katılımcılara zeytin fidanı hediye ediliyor. Dereceye girenlere ise sürpriz hediyeler var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre bilinci geliştirmek için Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği "Atık Pil Toplama Kampanyası", yine her yaştan İzmirlinin büyük ilgisini çekiyor. Yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri getirerek kampanyaya destek olan katılımcılara zeytin fidanı hediye ediliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan'ın startını verdiği bu yılki etkinlik, 8 Haziran Perşembe akşamına kadar sürecek. Kampanyaya katılmak isteyen çevre dostları, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personel giriş kapısında kurulan stanttaki kumbaralara atabiliyor. Tartımlar sonucunda yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, sivil toplum kuruluşları, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve İZELMAN A.Ş özel ödülü olmak üzere, 9 kategoride dereceye girenleri ödülleri 15 Haziran'da İzmir Sanat'ta verilecek. Başarılı çevre dostları notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, yazıcı, spor seti, satranç seti ve interaktif dokunmatik akıllı tahta gibi ödüllerin sahibi olacak.



