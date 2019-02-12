Atık toplayanların hediyesi bisiklet

Bornova Belediyesi'nin 'Daha temiz bir dünya için, çöpe atmayın ayrıştırın' sloganıyla yürüttüğü kampanya çerçevesinde biriktirdikleri atıklar ile karşılığı puan kazanan vatandaşlar hediyelerini teslim aldı. 20 bin puan toplayan çevreci Bornovalıların bisikletlerini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila teslim etti.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği kampanyada 20 bin puan toplayan vatandaşlara hediyeleri, Belediye binası önünde düzenlenen törende verildi. Çevre dostu vatandaşlar Özge Aykutu, Murat Subaşı ve Deniz Sümer, kazandıkları bisikletlerini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın elinden aldı. En iyi temizliğin kirlitmemek olduğunu söyleyen Başkan Olgun Atila, duyarlılık gösteren tüm Bornovalılara teşekkkür etti. Bisikletlerini teslim alan vatandaşlar ise çevrenin korunmasının hediyede kazanmaktan daha önemli olduğunu söylediler.

Kampanya çervesinde ayırıca 4 kişiye daha bisiklet hediye edilirken, 30 kişi biriktirdikleri atıklar ile Scrable kutu oyunu, 40 kişi ise futbol topu kazandı.

Sistemin işleyişi

Kampanya çerçevisinde Bornova Belediyesi'nin 7 noktaya yerleştirdiği atıkmatiklere atılan her pet şişe 1 puan, metal içecek kutusu ise 2 puan kazandırıyor. Ambalaj atığı makineye atılıyor. Kart okutuluyor ve puan yükleniyor. 20 bin puana bisiklet, 10 bin puana buletooth kulaklık, 5 bin puana sırt çantası, 2.500 puana scrabble, 1.000 puana ise basketbol ve futbol topu hediye edililiyor. n Müge Yunt

Atıkmatik noktaları