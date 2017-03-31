Atık yönetimi, işyerine ekonomik katkı sağlıyor

Bornova Kent Konseyi, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle ilçede faaliyetlerini sürdüren sanayi sitelerinin yöneticilerini biraraya getirdi

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, 'Sanayi Sitelerinde Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği' konulu sunum yapıldı. Kent Konseyi bünyesinde Çevre ve Enerji Grubu kurulmasına karar verilirken, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, daha yaşanabilir bir çevre için önemli bir adım atıldığını söyledi.



Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Oyman, 'Sanayi Sitelerinde Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği' konulu sunum yaptı. Oyman, 'Çevre kirliliğinin nedeni biziz. Zararı da önce biz insanlara. Çevre kirliliğinin ve zararlarının önlenmesi ise etkin bir atık yönetimi ile mümkün' dedi.



Oyman, Atık Yönetimi Yönetmeliği hakkında da bilgi vererek, 'Yönetmeliğin ana fikri atıkların azaltılması, kaynağında ayrı toplanması, çevreye zarar vermeyecek şekilde geçici olarak depolanması ve yasalara uygun olarak bertaraf edilmesi. Bu işlemlerin gerçekleşmesinde sanayi sitelerinin üzerine düşen sorumluluklar var' diye konuştu.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay Bornova Belediyesi, Bornova Kent Konseyi ve sanayi sitesi yönetimleriyle birebir çalışmalar yapabileceklerini belirterek, 'Çevre Mühendisleri Odası olarak her zaman destek vermeye hazırız. Kendi geleceğimiz için atığımızı yönetmeliyiz. Atıklar yönetilirken işyerlerinin ekonomisi de daha iyi yönetilmiş oluyor' dedi.



Çevreci projeler



Bornova Belediyesi'nin diğer çevre projeleri sürdürülebilir yaşama önemli katkılar sağlıyor. Bornova Belediyesi, güneş ışınlarıyla yıllık 150 bin liralık elektrik enerjisi üretecek 300 kilowattlık 'Fotovoltaik Güç Sistemi' kurdu. Erzene Mahallesi'nde 1250 güneş panelinin yerleştirildiği 7 dönümlük arazide çalışmaya başlayan sistem, ürettiği elektiriği dağıtım şebekesine vermeye başladı. 1250 güneş paneliyle kurulan sistem, her yıl çevre kirliliğine neden olan 250 ton karbon salımını engellendi. Dünyanın enerji politikalarını belirleyen kuruluşlardan biri olan Energycities'in Yönetim Kurulu'nda yer alan Bornova Belediyesi hava kalitesi konusunda örnek oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda bulunan Hava Kalitesi İndeksi'ne göre Bornova'nın hava kalitesinin iyi nitelikte olduğu ölçüldü. İlçe sınırları içine konulan 2 adet hava ölçüm istasyonundan örnek olacak nitelikte veriler çıktı.



Öncü adımlar



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da daha yaşanabilir bir çevre için önemli bir adım atıldığını belirterek, toplantıya katılanların, sanayi sitelerinde işyeri sahiplerine yönelik eğitimler düzenleyerek bu konudaki bilinci yaygınlaştırabileceklerini söyledi. Bornova Belediyesi'nin Energycities'in yönetim kurulu üyesi olduğunu da hatırlatarak, 'Ülkemizin daha yaşanabilir bir çevreye sahip olması için öncü adımlar atmakla gurur duyuyoruz' dedi.