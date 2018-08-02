Atila: Belediyeleri kapatmak istiyorlar

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, son yapılan belediye desteklerindeki % 30'luk kesintiyi değerlendirirken, 'Benim gözlemlediğim kadarıyla belediyeleri kapatmak için bir formül olabilir' dedi

Şefika Bal- Meclis toplantısı ardından Bornova Belediyesi Başkanı Olgun Atila, 'Tasarruf tedbirleri kapsamında belediye desteğinden yüzde 30 kesinti demek, belediyelerin yatırım yapamaması demek. 100 kişi çalışıyorsa 70'e, 100 liralık elektrik harcanıyorsa 70 liraya düşürmek gerek. Kesinti, elektriğin, doğalgazın, benzinin böyle zamlı olduğu bir dönemde vatandaşa hizmet götürmeye çalışan belediyelerin o hizmeti götürememesine yol açabilir. Bu noktada tasarruf edilirken yaşanabilecek sorunların da göz ardı edilmemesi önemli. Mesele particilik değil, tüm siyasi partilerin samimiyetle tepkilerini ortaya koyması gerekiyor' diye konuştu.

Müsriflik yapan denetlemede ortaya çıkar

Bornova Belediyesi ekonomisinin diğer belediyelere oranla daha iyi durumda olduğunu belirten Başkan Atila şunları söyledi: 'Belediye bütçeleri zaten sıkıntılı. Biz daha şanslı ve ekonomisi diğerlerine göre iyi bir belediyeyiz. Benim gözlemlediğim kadarıyla belediyeleri kapatmak için bir formül olabilir. Ben vatandaş olarak beldelerin kapatılmasını da doğru bulmadım. Bu tür yerel yönetimlerin kapanması tek adam anlayışını güçlendirir. Doğumdan ölüme kadar her zaman mesaisiz şekilde vatandaşın her işine yardımcı olmaya çalışan belediyeler daha katılımcı ve bütünlükçü olmalı. Eğer müsriflik yapan belediye varsa da denetlemeler sırasında zaten ortaya çıkacak.'

Rol model olacağız

Yerel seçimlere değinerek yeniden adaylığı konusunda henüz bir netlik olmadığını partisinin ve vatandaşların isteklerine göre görev alacağını belirten Bornova Belediyesi Başkanı Olgun Atila, 'Muğla, Eskişehir, Aydın gibi sosyal demokrat ve iyi belediyecilik anlayışını tüm Türkeye'ye yaymaya çalışacağız. Son zamanda AKP'li belediye başkanlarının görevlerini tamamlayamaması partilerindeki belirsizliği ve vatandaştaki memnuniyetsizliği ortaya koyuyuor. Genel seçimi erkene almaları da buna bağlı. İktidar partisinin yerel seçimlerden kaçtığını daha doğrusu genel seçimi öne çektiğini görüyorum. Türkiye açısından büyük sıkıntılar var. Başarılı CHP belediyelerinin Türkiye'nin her yerinde rol model görülmesini umuyoruz. Yerel seçimlere daha çok çalışarak, partimize daha fazla belediyeler katacağız' dedi.

Parklara güvenlik kamerası

AKP Meclis üyesi Bora Koçu'nun park ve bahçelerde emniyetle ortak çalışmalar yapılması ve çocuklar için daha güvenli oyun alanları yapılması talebine cevap veren Başkan Olgun Atila, 'Park ve bahçeler bütçemizi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Parklarda gece gündüz çalışıyoruz, emniyetten destek alıyoruz. Şimdi parklarımızda kamera sistemine geçiyoruz. Zamanı geldikçe yavaş yavaş tüm parklarımızda bunu yapacağız' diye konuştu.



İmar barışı kentsel dönüşümü yavaşlatır

Bornova'da hergün yaklaşık 500 kişinin imar barışı için başvuru yaptığını söyleyen Başkan Atila, 'Belediyemizden farklı birimlerinde çalışan arkadaşlarımızı imar barışı için o birime kanalize ettik. İmar barışının kentsel dönüşümü geciktirmesi söz konusu. Kentsel dönüşümde de ortak akılla çalışmak lazım. Kentsel dönüşümde amaç sadece binanın yıkılıp yeniden yapılması değil. Bölgenin kalkındırılması olmalı. Buna örnek olarak Doğanlar Mahallesi'nde yapılan stadı gösterebiliriz. Stad sayesinde 3 senede mahalle 15 senelik hızla gelişti' diye konuştu.