ATM'lere düzenek yerleştirip, kartları kopyaladılar!

Bulgaristan'dan gelerek İzmir'de ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle vatandaşların banka ve kredi kartlarını kopyalayan suç çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Amaçlarına ulaşamadan yakalanan Bulgaristan uyruklu 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta Karşıyaka'daki bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği takıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. ATM kameralarını incelemeye alan ekipler, iki kişinin kart girişini tornavidayla sökerek kart kopyalama aparatı taktıklarını belirledi. Bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Bulgaristan uyruklu Panayot Pavlov S. (45), Manol Tamov G. (47) ve Rodastin Donchev S. (54) olduğunu ve aparatı taktıktan bir gün sonra Bulgaristan'a geri döndüklerini belirledi.



TEKRAR GELDİLER

APARATLARI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR İÇERİSİNDE SOKMUŞLAR



POLİSTEN UYARI

Apart takılan ATM'den herhangi bir kart kopyalama işlemi gerçekleşmezken, 15 Haziran'da Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye tekrar giriş yapan 3 şüpheli Aliağa'da bir otele yerleşti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 3 şüpheli kaldıkları otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaldığı odalarda yapılan aramalarda ise kredi ve banka kartlarını kopyalamakta kullandıkları belirlenen 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, hafıza kartları, 9 kart kopyalama aparatı, 3 gizli kamera düzeneği, kart bilgilerinin aktarılmasına yarayan 16 manyetik şeritli plastik kart ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulamak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, buradaki ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, kartları kopyalamada kullanılan aparatları sınır kapısında fark edilmemesi için dizüstü bilgisayar içine gizledikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin aparatları ATM'lere taktıktan sonra yakalanmamak için parayı ülkelerindeki ATM'lerden çekmeyi planladıkları kaydedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ATM işlemlerinde mağdur olmaması için, hesap hareketlerini düzenli olarak takip etmeleri, işlem yaparken de şifre girişi sırasında şifre görüntüleme düzeneğine karşı elleriyle tuş takımını kapatmaları, ATM üzerinde herhangi bir anormallik olması durumunda ve çevrede şüpheli kişi veya kişileri fark etmeleri durumunda polise bildirmeleri istendi.