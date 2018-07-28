AVM inşaatı önünde eylem: AVM'yi yık pazarı kur

İzmir'e Sahip Çık Platformu İstinye Park AVM Projesi plan tadilatlarının mahkemece iptaline ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada projede yapılan hukuksuzluğun İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararıyla tescillendiği belirtildi

Süleyman Gülen-İzmir'e Sahip Çık Platformu İstinye Park AVM Projesi plan tadilatlarının mahkemece iptaline ilişkin Üçkuyular Eski Pazaryeri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada projede yapılan hukuksuzluğun İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararıyla tescillendiği belirtildi. Açıklamanın ardından İstinye Park inşaatı önünde "AVM'yi yık, pazarı kur. Sermaye değil halk yararı" şeklinde sloganlar atıldı. Askıya çıkan plan değişikliğinin de hukuksuz olduğunu belirten İzmir'e Sahip Çık Platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sermayenin yanında durduğunu söyledi.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer İstinye Park AVM Projesi'ndeki hukuksuzluğun İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararıyla tescillendiğini söyledi. Kocaer, "İstinye Park AVM Projesi'ndeki hukusuzluk ve AVM'nin bu alana yapılmasının bilimsel kriterlere uygun olmadığı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin eski vergi dairesi alanı olarak bilinen 6165 ada, 1 no'lu parselde yapılan plan değişikliklerine ilişkin açtığı davada, İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararıyla bir kez daha tescillenmiştir. Çarpıtmalar, bugün bu iptal kararıyla dayanaklarını tamamen yitirmiştir. Şimdi bu iptal kararının gereğinin Balçova Belediyesi tarafından uygulanma vakti gelmiştir. Ayrıca bu alanda iptal kararı Şehir Plancıları Odası'na gelmeden yeni plan değişikliği 13 Haziran 2018 tarihinde askıya çıkmıştır. Askıya çıkan plan değişikliğinde de mahkemenin iptal kararı verdiği plandan temel olarak hiçbir fark yoktur ve hukuksuzdur. Tramvay son durağının bu alanda seçilmesi ve şimdi de metro çalışmalarının hızlandırıldığı proje alanı için adeta tüm kurumlar seferber olmuştur" dedi.

İzmir'in doğası sermaye kıskacında

Açıklamada İzmir doğasının sermayenin kıskacı altında olduğunu söyleyen Kocaer, "İzmir'in doğası, kentsel karakteri, kamusal alanları, birçok açıdan sermayenin kıskacı altındadır. Bu saldırı görüldüğü gibi ne koruma ilkesi, ne kamu yararı, ne de hukuk tanımaktadır. Bu saldırı kimi zaman iktidar eliyle, kimi zaman yerel yönetim tarafından yapılmaktadır. Bugün konu, İstinye Park olduğu gibi başka yerlerde de işlenmesi planlanan kent suçlarında da aynı yaklaşım ile karşımıza çıkacak olanları uyarıyoruz. Bu bir kent suçudur ve derhal durdurulmalıdır. İnşaat derhal durdurulmalı, yeni bir imar planı ile kamu alanına dönüştürülmeli ve bu alan tekrar kamuya bırakılmalıdır. Bu kapsamda da, uygun olmayan bir alana sıkıştırılmış pazaryerinin vergi dairesinin alanına taşınmasını talep ediyor, pazaryerimizi tekrar bu alanda istiyoruz. Tüm İzmirlileri kamusal alana sahip çıkmaya, plan değişikliğinin askıdan ineceği 13 Ağustos'a kadar plana itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürdüğü'ne vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.