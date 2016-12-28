AVM servisleri aslında kaçak

Alışveriş merkezlerinin kullandığı servisler yasal boşluklardan yararlanıyor. Servislerin, servis plakası ya da izin olmadan aslında kaçak çalıştığı belirtildi

Aykut Polatlı-İzmir Otobüsçüler ve Umum







Konuyla ilgili açılan dava ve mahkeme süreçlerinde gerekli savunmaların yapılmadığını belirten Başkan Bostancı, çuvaldızı kendilerine de batırarak, 'Servis taşımacılığı konusunda yaşanan mahkemeler ile gerekli savunmaların yapılmayışından dolayı servis plakalı araçların dışındaki araçlarla da servis taşımacılığı yapılmasının önü açıldı. Açılan davalarda servis taşımacılığı yapan kişi ve kurumların taşınan yolcuların ücret ödemediği yönünde bir savunma yapıyor. Siz de hak verirsiniz ki okul servis taşımacılığı dışında personel servis taşımacılığında da yolcular hiçbir ücret ödemezler. Dolayısıyla bu taşımacılıkta bir ticari faaliyettir. Bir akit karşılığı yapılan bir hizmettir' ifadelerini kullandı.



Konunun yasal olarak tanımlanmasının altını çizen Başkan Bostancı, 'Muhakkak bu araçlarla ilgili yasal düzenleme gerekmektedir çünkü adından da anlaşılacağı üzere bu da bir servis taşımacılığıdır. Bu sebeple biz yetkili birimlerin tamamına konuyu ilettik. Bunun personel servis taşımacılığından farklı bir şey olmadığını belirttik. Yasada olması gereken ifade ile 'ücretsiz servis taşımacılığı ücretsiz servis taşımacılığıyla birlikte değerlendirilir' tanımı getirilirse sorun kökten çözülür' dedi.





İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası (İOUSAİEO) Başkanı Hasan Basri Bostancı, bunun personel servislerinden bir farkı olmadığının bu tür taşıma için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. AVM ve sosyete pazarları dediğimiz pazar yerlerine yapılan servislerin bu eylemi gerçekleştirmek için izin almadıkları, yasal boşluklardan dolayı bu işi bir nevi kaçak olarak gerçekleştirdikleri belirtildi. Yolcu taşımacılığı yapmak için sadece güzergah izni alan bu yolcu servislerinin yasal boşluklardan dolayı gerçekleşen bu faaliyetleri İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı tarafından eleştirildi. Başkan Bostancı, 'AVM'ler ve diğer marketler ücretsiz servis taşımacılığı adı üzerinde anlaşılacağı servis taşımacılığıdır' dedi.Konuyla ilgili açılan dava ve mahkeme süreçlerinde gerekli savunmaların yapılmadığını belirten Başkan Bostancı, çuvaldızı kendilerine de batırarak, 'Servis taşımacılığı konusunda yaşanan mahkemeler ile gerekli savunmaların yapılmayışından dolayı servis plakalı araçların dışındaki araçlarla da servis taşımacılığı yapılmasının önü açıldı. Açılan davalarda servis taşımacılığı yapan kişi ve kurumların taşınan yolcuların ücret ödemediği yönünde bir savunma yapıyor. Siz de hak verirsiniz ki okul servis taşımacılığı dışında personel servis taşımacılığında da yolcular hiçbir ücret ödemezler. Dolayısıyla bu taşımacılıkta bir ticari faaliyettir. Bir akit karşılığı yapılan bir hizmettir' ifadelerini kullandı.Konunun yasal olarak tanımlanmasının altını çizen Başkan Bostancı, 'Muhakkak bu araçlarla ilgili yasal düzenleme gerekmektedir çünkü adından da anlaşılacağı üzere bu da bir servis taşımacılığıdır. Bu sebeple biz yetkili birimlerin tamamına konuyu ilettik. Bunun personel servis taşımacılığından farklı bir şey olmadığını belirttik. Yasada olması gereken ifade ile 'ücretsiz servis taşımacılığı ücretsiz servis taşımacılığıyla birlikte değerlendirilir' tanımı getirilirse sorun kökten çözülür' dedi.