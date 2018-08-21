Avrupa yolcusu 60'lık pedalcılar

Üç kafadar genç ruhlu bisikletçi Abdurrahman Önal (60), Birol Önal (59) ve Serdar Özenir (59) ilk yurtdışı bisiklet turlarını geçen sene Avrupa'ya yaptı. Avrupa'da 23 günde bin 800 kilometre pedallayan bisikletçiler bu sene ise Balkan turuna çıkarak 13 günde bin kilometreye yakın pedal çevirdi. 60'lık bisikletçiler turlarının büyük kısmında çadırda kaldı

Süleyman Gülen-Emekli üç kafadar bisikletçi ne yapsak diye düşünürken bisikletle Avrupa turu yapmaya karar verdi. Bisikletlerine 25'er kilo yüklerini alarak yola çıkan bisikletçiler önce uçakla İzmir'den Hollanda'nın Amsterdam Şehri'ne gitti. 2 senede çıktıkları Avrupa ve Balkan turlarında toplam 3 bin kilometreye yakın pedallayan emekli bisikletçiler yeni turlar peşinde.

Yolculuğa çıkmadan önce 2 aylık plan yaptıklarını söyleyen emekli bisikletçiler, her şeyi ince eleyip sık dokuduklarını belirtti. Türkiye'deki yolların güvensizliğinden dolayı Avrupa turu yapmaya karar verdiklerini belirten bisikletçiler "Aslında biz İskenderun'dan başlayıp sahil kesiminden pedallayarak İzmir'e gelmek istemiştik ancak ailemiz Türkiye'deki yolların güvenliğinden şüphe ettikleri için vazgeçtik ve yurtdışında yapmaya karar verdik. Öncesinde 2 aylık plan yaptık, harita çıkardık ve rotamızı çizdik. 3 arkadaş olarak tencere tavamızı, uyku tulumlarımızı ve temel ihtiyaçlarımızı alıp bisikletlerimize yükledik ve düştük yollara. Avrupa turunda Amsterdam'dan İtalya'nın Ancona Limanı'ndan Yunanistan'ın Patras Limanı'na feribotla gidip Pire Limanı'na kadar 250 kilometre pedal çevirip feribotla Sakız Adası'na oradan da Çeşme'ye giriş yaptık" dedi.

Avrupa'da zor diye bir şey yok

Avrupa'da herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı sorusuna ise "Ne zorluğu, Avrupa'da kolaylık var" şeklinde yanıtlayan bisikletçiler "Avrupa'da yağmurda bile insanlar ellerinde şemsiyeleriyle bisiklet sürüyor. Bisikletlilere karşı çok büyük saygı var, öncelik tanınıyor. Trafiğin göbeğinde döner kavşakta bile arabalar bisikletlilerin geçmesini bekliyor. Alp dağlarına bisikletle tırmanırken bir ara arkamıza baktık ve arkamızda kilometrelerce araba kuyruğunun oluştuğunu gördük. Arabalar hiçbir şekilde bize korna çalmadı ve bizim hızımız ise 5-6 km civarındaydı. Kenara çekip onlara yol verdiğimizde bize teşekkür ettiler. Hollanda'da bisiklet yolunun otoyoldan daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Adamların şehirler arası bisiklet yolu var, inanabiliyor musunuz? Biz de 'Hadi canım oradan' diyorduk ancak gidip kendi gözlerimizle gördük ve çok etkilendik. Avrupa ve Balkan turuna çıktığımızda en çok dikkatimizi çeken diğer şeylerden biri ise trafikte seyir halinde iken hiçbir aracın emniyet şeridi kullanmamasıydı. Avrupa'da çok fazla Türk var ve yollarda çok karşılaştık. Türk olduğumuzu söylediğimizde bize bir şeyler ısmarlayan da oldu. Avrupa insanı zaten çok yardımsever ve hiçbir zorluk yaşamadık. Avrupa'da her şey kolay. İşler Avrupa'da ben bu bisikletliye çarparsam bu adam düşer, sakat kalır veya ölür gibi basit bir mantıkla yürüyor. Ne yazık ki Türkiye'de işler böyle değil. Bisikletliye çok yakın ve hızlı geçiyorlar. Trafiğe çıkmaya korkar olduk"dedi.

Gözünüzde büyütmeyin

Bisikletli Avrupa turu için gençlere tavsiyelerde bulunan 60'lık pedalcılar, gözlerinde büyütmemeleri gerektiğini söyledi. Pedalcılar "Gençler de bu tip turlara çıksınlar, kesinlikle gözlerinde büyütmesinler. Dil olmadan da işaretlerle anlaşabilirsiniz. Herkes yapabilir. Biz 60 yaşında bunu yapıyorsak gençler daha kolay yapar. Yer yön duygusu gelişmişse ve haritaları okumayı iyi biliyorsa insan dünyayı bile gezer. Bir kere Avrupa'da hiç zannetmediğiniz kadar Türk var. Gençler daha da güzellerini yaşayacaktır. Bizim ülkede gavur diye tabir ettikleri Yunanlılar'dan çok yardım gördük. Çok iyi kalpli insanlar. Gençler enerjileriyle daha güzel insanları kendilerine çekeceklerdir. Biz keşke daha erken yaşta böyle bir şey yapsaymışız diyoruz. Gençler ilk fırsatta gidip yapsınlar, büyük tecrübe sahibi olurlar" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

İzmir bisiklette yol aldı

İzmir'deki bisiklet kullanımı üzerine de konuşan pedalcılar, 3-4 sene öncesine kadar İzmir'in bisiklet konusunda baya yol aldığını belirtti. Pedalcılar "Biz Avrupa ve Balkanlar'da bisiklet sürdükten sonra Türkiye'deki bisiklet kullanımında ve bisikletliye bakış açısında yolun çok başında olduğumuzu net bir şekilde anladık. Ancak en azından İzmir'de bisikletli insan sayısı artıyor. Türkiye'de yolun başında olmamıza rağmen İzmir'i çok ayrı tutarız. İzmir bisiklet konusunda baya bir yol aldı. Zaman zaman bisiklet yollarındaki aksaklıklar olsa da İzmir bisiklette Türkiye'ye oranla güzel bir noktada. İzmir'de 3-4 sene öncesine karşılık bisiklette baya ilerleme var. Bisiklete karşı daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Yolda giderken onların da bir araç olduğunun farkında olmamız gerekiyor.Araçtayken yayaya, yaya iken de araca küfür ediyoruz. Öncelikle bunu aşmamız gerekiyor.ülkemizde bisiklet kullanımını arttırırsak bisiklete olan saygıyı da arttırmış oluruz.İşin başlangıcındayız ancak başladıysak da yol alırız diye düşünüyoruz.

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Genç ruhlardan tavsiyeler

-Tura başlamadan güzel bir plan yapın ve rota çizin.

-Bisiklet için yedek lastiğiniz, pompanız, alyan ve yama takımınızı mutlaka yanınıza alın

-Lastik patlama olasılığını azaltmak için zırhlı lastik kullanın

-Gereksiz şeyleri yanınıza almayın

-Kendinize inanın, başaramayacağınız hiçbir şey yok



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Kamp için gerekli malzemeler

-Kamp çantası

-Çadır

-Mat ve uyku tulumu

-Bıçak veya çakı

-Fener ve pil

-İlk yardım seti

-Düdük ve pusula

-Peçete, ıslak mendil ve pudra

-Mum

-Küçük ocak, tencere, kap

-Küçük poşetler

-Konserve yiyecekler