Avrupalı gözünden İzmir

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan “Avrupa Pilot Kentler” programına dahil olan İzmir, Buones Aries’ten Lizbon’a, Barcelona’dan Liverpool’a dünyanın dört bir yanından gelen kültür yöneticileri ve uzmanlarını ağırladı. Avrupalı yöneticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini yerinde gözlemledi

Yerel kültürel gelişime sürdürülebilir bir ivme kazandırmak için projeler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buones Aries’ten Lizbon’a, Barcelona’dan Liverpool’a dünyanın dört bir yanından gelen kültür yöneticilerini ve uzmanlarını kentte ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü kültür-sanat ve sosyal projeler ile kültür mekanları, Avrupalı temsilcilere tanıtıldı.

Avrupa’daki çeşitli kentler arasında uygulanan “Pilot Kentler” buluşması, Havagazı Fabrikası Gençlik Merkezi’nde gönüllü gençler tarafından yapılan Abla- Ağabey-Kardeş Projesi sunumuyla başladı. Katılımcılar daha sonra Akdeniz Akademisi, Pilot Kent İzmir Projeleri, kültürLab İzmir Projesi, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Tarih Projesi, Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi, TARKEM, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Politikaları ve Meslek Fabrikası eğitimleri hakkında bilgi aldı.

3 gün süren ziyaret kapsamında Üçkuyular-Bostanlı arasında sefer yapan feribottaki yüzer kütüphane, Portİzmir-3 Trianel Sergisi'ni, Arkas Sanat Merkezi'ni, İzmir Tarih Proje alanı, Smyrna Agorası kazı evi, Akdeniz Akademisi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Engelli Farkındalık Merkezi, Urla Tasarım Kütüphanesi, 360 Derece Araştırma Grubu Açık Hava Atölyesi ve Köstem Zeytinyağı Müzesi'ni de ziyaret eden konuk ekip, ‘Kentler ve Kültürel Ağlar’ ile ‘Kültür ve Sosyal İçerme’ başlıklı iki de seminere katıldı.

Türkiye'den tek kent İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında İspanya'nın Bilbao şehrinde gerçekleştirilen, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG) düzenlediği toplantıda "Sürdürülebilir Kentlerde Kültür: Avrupa’da Kültür 21 Çalışmaları ile Öğrenmek, Avrupa Pilot Kentler 2015-2017 Programı"na katıldı. İzmir, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi ve Avrupa Kültür Eylemi (CAE) tarafından yürütülen ve 2.5 yıl sürecek programa Türkiye’den katılan tek kent oldu.