Avukatlar, Elektrik Fabrikası özelleşmesin diye dava açtı

İzmir’in Alsancak semtindeki tarihi Elektrik Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı 8 avukat tarafından dava açıldı. Avukatlardan Senih Özay, Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye girmesi gerektiğini belirtti. Davacı avukatlardan Emel Çoban ise gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kadar gideceklerini belirterek, "Yine bir sorun çıkarsa, sivil itaatsizlik hakkımızı da saklı tutuyoruz" dedi

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan tarihi Elektrik Fabrikası’nın özelleştirilmesine bir tepki de avukatlardan geldi. Fabrikanın özelleştirilmesine karşı mücadele etmek için 'İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Kurulacak Kötücül Yapıyı Engellemek Üzere Halka Sorarak Modern Sanat ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü' adı altında toplanan İzmirli 8 avukat, Senih Özay, Osman Betal Özay, Ali Ercan Özgür, Ahu Tahmilci, Nefne Atik, Oğuz Dönmez, Emel Çoban ve Nart Atik, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne karşı İzmir 3. Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Alsancak’ta bulunan Özay Hukuk Bürosu’nda düzenlenen basın toplantısı ile kurdukları örgütü kamuoyuna duyuran avukatlar, bu alanın özelleştirilmemesi için sonuna kadar direneceklerini açıkladı.



Avukatlardan Senih Özay, yaptığı açıklamada, "İhalede 1,5 milyon gibi çılgın bir rakam görünce korktuk, ürktük. Bu ihalenin kılçıklı bir yanı var galiba dedik ve araştırdık. Koruma Kurulu kararı ile bu ihaleye izin verilmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye girmiş olacağını varsayıyoruz. Girmediyse ayıp etti" dedi.





'İZMİR SADECE BİR KENT DEĞİL, BİR YAŞAM BİÇİMİ'



Avukat Oğuz Dönmez ise tarihi Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu alanın modern sanatlar müzesine çok uygun bir yer olduğunu ifade etti. Davacı avukatlardan Emel Çoban, başlattıkları mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, İzmirlilerin, sonra sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının bu işe paydaş olmaları gerektiğini vurgulayarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse AYM’ye kadar gideceklerini açıkladı. Çoban, "Yine bir sorun çıkarsa, sivil itaatsizlik hakkımızı da saklı tutuyoruz. İzmir’in sadece bir kent değil bir yaşam biçimi olduğunu düşünen herkesin bizimle bu mücadeleye omuz vermesini istiyoruz" dedi.



Avukatlara destek veren Mimar Noyan Ruscuklu, alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak, tarihi Havagazı Fabrikası gibi bir kültür ve sanat merkezi yapmasını istedi. Ruscuklu, "Burayı agresif bir işadamı alır ve belirli bir süre bekledikten sonra yıkılır, yakılır daha sonra İstanbul’a uygun bir 70-50 katlı bina yapılır. Ya da AVM. Bir işadamına para kazandırılır. Diğer alternatif ise insaflı bir işadamının burayı alarak orayı koruması."