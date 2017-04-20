Avukatlardan YSK'ya suç duyurusu

İZMİR Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda hukuk ihlalleri yaşandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Çağdaş Avukatlar Grubu, suç duyurusunda bulunmadan önce, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Avukat Perihan Çağrışım Kayadelen, "16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunda yaşanan hukuk ihlalleri, ülkemizin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır. Olağanüstü hal koşullarında, demokratik yapılanmaların baskı altına alındığı, yürütmenin olağanüstü yetkilerini kullanarak yarattığı konjonktürde gerçekleşen referandum öncesinde, seçmenlerin sağlıklı ve özgür bir tercih yapabilmesi engellenmiş, sonucun siyasal iktidarın istediği şekilde şekillenmesi için hukuk ve etik dışı her yola başvurulmuştur" dedi.



Referandumda kullanılan oyların sayımı devam ederken, Yüksek Seçim Kurulu'nun, 'sandık kurulu mührü taşımayan zarfların ve oy pusulalarının geçerli sayılacağı' kararının doğru olmadığını belirten Kayadelen, "Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasası'nın hükmüne açıkça aykırıdır. Kurulun aldığı karar, hukuka ve yasanın açık hükmüne aykırı olmakla birlikte seçime hile karıştırılması sonucunu doğurmuştur. Bu noktada Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerinin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Yargının ve savunmanın onurlu temsilcileri olan avukatların, tüm açıklığıyla ortada olan bu 'suça' karşı sessiz kalması elbette beklenemez" diye konuştu.



Alkışlar arasında yapılan basın açıklamasının ardından 50'ye yakın avukat, kişisel olarak tek tek YSK başkan ve üyeleri hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri iddiasıyla hazırladıkları dilekçeleri, Cumhuriyet Savcılığı'na verdi. Savcı dilekçeleri kabul edip, soruşturma için tek bir numara verdi.

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