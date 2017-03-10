Avukatların cüzdanlarını çaldı

İZMİR Adliye Sarayı'nda Baro Başkanlık Birimi'nin bulunduğu kattaki, avukatların kullandığı bilgisayar odasına gelen kimliği belirsiz hırsız, biri kadın iki avukatın, içerisinde para ve kimlikleri olan cüzdanlarını çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Hırsızlık olayı geçen çarşamba günü saat 13.40 sıralarında, İzmir Adalet Sarayı'nın 4'üncü katında bulunan, avukatların dilekçe yazdığı bilgisayar odasında yaşandı. Kimliği belirsiz erkek hırsız, manyetik kartla açılan kapıdan, bir avukatın kapıyı açtığı sırada kendisi de avukatmış gibi içeri girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, hırsız dava dilekçesi yazan avukatların bulunduğu bilgisayar odasında üç kez tur attı. Kimliği belirsiz hırsız, ilk önce gözüne kestirdiği kadın avukatın sandalyeye astığı çantasının önüne gelip, elindeki ceketiyle perdeledi. Ardından da çantada bulunan cüzdanı kimseye farkettirmeden aldı. Aynı şekilde bir başka erkek avukatın da cüzdanını alıp kaçtı. Kısa bir süre sonra cüzdanlarının yerinde olmadığını gören iki avukat, polise başvurdu.





Avukatların cüzdanını çalan erkek hırsızın, adliye dışında önce taksiye bindiği, ardından vaçgeçip dolmuş ile gittiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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