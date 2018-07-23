Ay tutulması Bornova’dan izlenebilecek

Bornova Belediyesi’nin ‘Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi’ etkinliği yaz akşamlarına renk kattı. Özellikle çocukların gezegenleri ve yıldızları inceleme imkanı bulduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki etkinlikte, bilim sohbetleriyle vatandaşlara bilgiler verildi. 27 Temmuz 2018 Cuma günü düzenlenecek etkinlikte Ay tutulması da Bornova’dan izlenecek

Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi tarafından düzenlenen ‘Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi’ne her yaştan Bornovalı büyük ilgi gösterdi. İlk iki etkinlik 17 ve 19 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilirken, 27 Temmuz ve 2 Ağustos’ta da gözlem ve sohbetler yapılacak.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, Ay’ı, gezegenleri, yıldız kümelerini ve galaksileri daha yakından görme ve tanıma imkanına sahip oluyor. ‘Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi’ 27 Temmuz 2018 ve 2 Ağustos 2018 tarihlerinde 21.30’da başlayacak. Alana getirilen 4 adet teleskopla gece 00.00’a kadar yıldız ve gezegen gözlemleri yapılabilecek.

Ay tutulması Bornova’dan izlenecek

27 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğe katılanlar ay tutulmasını teleskoplarla çok ayrıntılı bir şekilde izleme imkanına sahip olacak. Ay tutulması saat 22.30’dan itibaren izlenebilecek.

Başkan Atila’dan davet

Tüm vatandaşları Bornova Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi’ne katılmaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ‘Yoğun bir ilgi gösterilen etkinliğimizin üçüncüsünde vatandaşlarımız ay tutulmasını da izleme imkanı bulacak” dedi.