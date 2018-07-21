Aya Yorgi Koyu Babylon Beach Club Çeşme

Dalyan yolunda bulunan, fazla rüzgar almayan ve denizi de Çeşme'nin diğer koylarına oranla daha sıcak suya sahip olan Aya Yorgi koyu, hem gündüz hemde gece eğlenceleri açısından pek çok tatilcinin tercih ettiği bir yerdir

Bu ufak ve güzel Aya Yorgi koyunda bulunan ve İstanbul Asmalımescit'in en popüler mekanlarından biri olan Babylon'un Aya Yorgi şubesi ise Aya Yorgi koyunun en büyük beach clublarından biridir. Aya Yorgi koyu lokasyonunda bulunan Babylon beach Çeşme, bir kaç senedir hizmet vermektedir. Ayrıca Babylon Aya Yorgi beach, aynı zamanda konserlere ve her yıl düzenlenen Soundgarden Destivaline'de ev sahipliği yapmaktadır. Babylon beach club, Goldies geceleri sayesinde ön plana çıksa da aynı zamanda oldukça geniş ve gayet iyi bir menüye de sahiptir.

Babylon Beach Club İle Doyasıya Tatil,

Aya Yorgi koyunda bulunan Babylon beach Çeşme, berrak denizin yeşil ile buluştuğu plajında, mevsim meyveleri ile hazırlanmış olan enfes kokteylerin tadını çıkarırken bir yandan da sabah kahvaltısından yazlık hafif tatlara kadar uzanan geniş ve bol çeşitli menünün tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, sabah saatlerinden gün batımına kadar aralıksız devaö eden Radyo Babylon müzikleri eşliğinde oldukça keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Babylon Beach Club Çeşme Giriş Ücretleri,