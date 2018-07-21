Aya Yorgi Koyu Babylon Beach Club Çeşme

Dalyan yolunda bulunan, fazla rüzgar almayan ve denizi de Çeşme'nin diğer koylarına oranla daha sıcak suya sahip olan Aya Yorgi koyu, hem gündüz hemde gece eğlenceleri açısından pek çok tatilcinin tercih ettiği bir yerdir
Bu ufak ve güzel Aya Yorgi koyunda bulunan ve İstanbul Asmalımescit'in en popüler mekanlarından biri olan Babylon'un Aya Yorgi şubesi ise Aya Yorgi koyunun en büyük beach clublarından biridir. Aya Yorgi koyu lokasyonunda bulunan Babylon beach Çeşme, bir kaç senedir hizmet vermektedir. Ayrıca Babylon Aya Yorgi beach, aynı zamanda konserlere ve her yıl düzenlenen Soundgarden Destivaline'de ev sahipliği yapmaktadır. Babylon beach club, Goldies geceleri sayesinde ön plana çıksa da aynı zamanda oldukça geniş ve gayet iyi bir menüye de sahiptir.
Babylon Beach Club İle Doyasıya Tatil,
Aya Yorgi koyunda bulunan Babylon beach Çeşme, berrak denizin yeşil ile buluştuğu plajında, mevsim meyveleri ile hazırlanmış olan enfes kokteylerin tadını çıkarırken bir yandan da sabah kahvaltısından yazlık hafif tatlara kadar uzanan geniş ve bol çeşitli menünün tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, sabah saatlerinden gün batımına kadar aralıksız devaö eden Radyo Babylon müzikleri eşliğinde oldukça keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
Babylon Beach Club Çeşme Giriş Ücretleri,
Aya Yorgi koyunda bulunan Babylon beach club, ağaçlar arasında eğlenceli ama bir o kadar da huzurlu bir tatil ve plaj keyfi sunarken, Babylon Aya Yorgi Beach Club giriş ücretleri ise, hafta içi 65 Türk Liras, Hafta sonu ise yine 65 Türk Lirasıdır. Ayrıca hafta içi yedi ile on iki yaş arası giriş ücreti 30 Türk Lirası ve hafta sonu da yedi ile on iki yaş arası giriş ücreti değişmeyerek yine 30 Türk Lirasıdır. Bunun yanı sıra hafta sonu kombine giriş ücreti 120 Türk Lirası ve haftalık kombine de 270 Türk Lirasıdır. Sezonluk kombine almak isterseniz 1.250 Türk Lirası ücrete sahipken, sezonluk çift kombine 1.800 Türk Lirası ve sezonluk çift ve bir çocuk kombine ise 2.100 Türk Lirasıdır. Diğer ücretlendirme seçenekleri ise aylık kombine 780 Türk Lirası, aylık çocuk kombine ücreti 360 Türk Lirası, haftalık çocuk kombine 125 Türk Lirası ve hafta sonu çocuk kombine ise 50 Türk Lirası şeklinde olup tüm ücretlendirme seçeneklerine de şemsiye, şezlong ve minderler ücretsiz olarak sunulmaktadır. Babylon Aya Yorgi ile ilgili bilgi almak için http://blog.ayayorgihotel.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.