Ayakkabı ve hazır giyimde "Fuar İzmir" modası

"Fuar İzmir" ile birlikte sektörünün parlayan yıldızı haline gelen İzmir'de iki önemli fuar etkinliği aynı anda gerçekleştiriliyor. 44. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nın ile 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na 35 ülkeden alıcı geldi

Türkiye'nin en önemli fuarcılık merkezi Fuar İzmir’de düzenlenen etkinliklerle ekonomiye hayat veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı gün iki önemli fuarın açılışını gerçekleştirdi. Bu yıl 44’üncüsü yapılan Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla birlikte Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını ikinci kez açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZFAŞ tarafından düzenlenen iki fuarın açılış kurdelesini de birlikte kesti.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi ile dernek ve sektör temsilcileri katıldı.

36 ülkeden alıcı geldi

44. Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce Fuar İzmir’e taşıdı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler, tasarımlar ve modelleri görme olanağını sunan Shoexpo’da kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları ile çantalar sergileniyor. İzmir başta olmak üzere İstanbul, Konya, Manisa ve Hatay’dan 103 firmanın stant açtığı fuar, katılımcı firmalarla profesyonel ziyaretçileri bir araya getiriyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında İZFAŞ tarafından oluşturulan “Alım Heyeti” programı ile fuara bu yıl 36 ülkeden yabancı alıcı geldi. "Alım Heyeti" programına sektörde Türkiye’nin en büyük ihracat kalesi Rusya başta olmak üzere ABD, Afganistan, Almanya, A rnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan’dan katılım oldu.



107 yerli firma

Konfeksiyon makinelerinden yan sanayiye, kumaşlardan vitrin malzemeleri ve etiketlere kadar ürün çeşitliliği açısından zengin bir içeriğe sahip olan Fashion Prime – 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’nda ise İzmir başta olmak İstanbul, Bursa ve Denizli’den toplamda 107 firma yer alıyor. Fashion Prime Fuarı kapsamında Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Kuveyt’ten alıcıların gelmesi bekleniyor. Katılımcılar, yurt dışından gelecek alıcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme olanağı bulacak. Fuar, sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak.



Fuarla eş zamanlı platform

Üç gün sürecek iki fuarla eş zamanlı olarak, ayakkabı ve çanta tasarımıyla ilgili bir “Tasarımcı Platformu” da düzenleniyor. Genç tasarımcıları profesyoneller ile buluşturup sektörü güçlendirmek ve uluslararası pazarda trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya koymak amacıyla düzenlenen platformda iki atölye, öğrenci sergileri ve atölye sunumları yer alıyor. 17 ve 18 Ekim tarihlerinde A Holünde 10.00-16.00 saatleri arasında “Deri Ürün Tasarımı ve Üretimi Atölyesi” ile “Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Atölyesi” yapılırken, 19 Ekim’de ise yine aynı saatler arasında atölye sunumları gerçekleşecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı desteği ile gerçekleşen platformda, üniversitelerin ayakkabı ve çanta tasarımı bölümü öğrencileri, kendi tasarımları olan çanta ve ayakkabı modellerini üretime geçirme olanağı elde ediyor. Alanda ayrıca öğrenci ve mezunların kendi tasarımları sergileniyor.