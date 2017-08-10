Ayşe Teyze için iki hastane seferber oldu

İzmir'de yaşayan 4 çocuk 8 torun sahibi Ayşe Ay, solunum yolunu tıkayan kitleden 24 saat içinde iki hastanede yapılan operasyonlarla kurtuldu

Kalp hastası Ayşe Ay'ın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sırasında solunum borusunun da bir kitle oluşumu nedeniyle tıkalı olduğu belirlendi.



Kitlenin damarlanmış olması ve operasyon sırasında meydana gelebilecek kanamanın ölüme neden olabileceği ihtimali nedeniyle örneğine az rastlanan iki basamaklı ameliyatla tedavi planlandı.



İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliğine bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorları, 73 yaşındaki hastayı kurtarmak için bir araya geldi.



Ayşe Ay'ın solunum yolundaki kitleyi besleyen damarlar Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kapatıldı, 24 saat sonra da diğer hastanede tıkanıklığa neden olan kitle, kapalı yöntemle çıkarıldı.



İlerleyen yaşına, tekleyen kalbine ve zatürre hastalığına rağmen Ayşe Ay, iki hastanenin çabasıyla yeniden ayağa kalktı.



Bilimsel yayın olacak



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Radyoloji Uzmanı Ahmet Ergin Çapar, zatürre hastalığının yanı sıra ana bronşlara giden yolda bir kitle tespit edildiğini, hastanın yaşaması için kitlenin çıkarılmasının şart olduğunu gördüklerini ifade etti.



İki basamaklı ameliyat kapsamında kendi ekiplerinin kitleyi besleyen damarı tıkayarak diğer operasyon sırasında kanama riskini minimuma indirdiklerini ifade eden Çapar, kitlenin iyi huylu olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.



Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi uzman doktorlarından Fevzi Erer ise kitlenin alınması işleminin büyük risk taşıdığını, bu nedenle açık bir ameliyatı uygun bulmadıklarını, bronoskopi adı verilen kapalı yöntemi uyguladıklarını söyledi.



Erer, "İşlemi, gayet sağlıklı şekilde tamamladık. Ayşe Teyze bize geldiğinde çok zor yürüyordu, zor nefes alıyordu. Bu vakanın özelliği iki farklı kliniğin bir hasta için ortak çalışması ve bunu başarıyla uygulaması. Dünyada benzer ameliyatlara çok rastlanmıyor. Şimdi kesin patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Çok nadir rastlanan bir durum. İki hastane işbirliğiyle konuyu bilimsel yayın haline getirip dünya literatürüne sunmak istiyoruz." diye konuştu.



Erer, iki basamaklı yönteme ilişkin araştırma kapsamında literatürü taradıklarında sadece İspanya'da örneğine rastladıklarını, o hastaların da 20 ve 60 yaş arasında olduğunu gördüklerini belirtti.



Torunlarını sevindirdi



Doktorların işbirliği ile ameliyat edilen ve ayağa kalkan Ayşe Ay ise nefes almakta zorluk yaşadığını, "iyi olacaksın" diyen doktorlara güvendiğini söyledi.



Ay, "Hep iyi doktorlar baktı bana. Memlekete gitmek istiyorum. İyi oldum, iyi olacağım. 8 torunum var. Hepsini çok seviyorum. Artık ne yapacağım, dedeyle birbirimize bakacağız..." dedi.



Ayşe Ay'ın torunu Ayşenur Gökçe ise anneannesini kaybetmekten çok korktuğunu belirterek, "Ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Biz kaybedebileceğimizi düşünmüştük, ameliyat 1,5 saat sürdü, bize 1,5 sene gibi geldi. Anneanneler hep özeldir. Birlikte köye gideceğiz o ne isterse onu yapacağız. Dünya literatürüne gireceğini söylüyorlar, bizim için önemli olan yaşaması."



Hastanın eşi Abidin Ay da 1961 yılında evlendiği eşini dünyalar kadar sevdiğini, birlikte daha uzun yıllar geçirmeyi umut ettiğini söyledi.





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