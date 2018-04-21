Ayşe’ler başaracak, Türkiye kazanacak

‘Ayşe Başarırsa’ isimli projesinin tanıtımında konuşan LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, ‘Geleceğin iş kadınları olacak olan öğrencilerimizi kendi emekleriyle geleceğe hazırlıyoruz. Ayşeler başaracak, biz buna eminiz. Ayşe’ler sayesinde Türkiye de kazanacak’ dedi

Ali Budak- Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT)’ın üniversiteli kız öğrencilerini öğrenim hayatları sonunda atılacakları iş dünyasına hazırlamak için hayata geçirdiği ‘Ayşe Başarırsa’ isimli projesinin tanıtımı yapıldı. Geleceğin iş kadınlarını yetiştirmek için başlatılan ‘Ayşe Başarırsa’ projesinde 16 başarılı kız öğrenci, eğitimlerin ilk etabını tamamladı. İş yaşamına hazır olan öğrenciler, Alyans Kulüp'de düzenlenen kahvaltıda sevinçlerini LİYAKAT ve destekçileriyle paylaştı.

‘İş kadını sayısı az’



Projenin tanımında konuşan LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, toplantının yapıldığı tarihin çok manidar olduğunu belirterek, ‘74 yıl önce bugün Fransa’da kadınların oy kullanmayı kabul ettiği gün. Fransa’dan 10 yıl önce bizim kadınlarımız bu hakkı kazanmıştı. Ancak iş hayatında kadınlarımız yeterince yol alamadılar. Türkiye’de iş hayatın yüzde 33.8 kadın var. Fransa’da ise yüzde 80. Ayşeler başarsın Türkiye başarsın diye buradayız. Türkiye’de 15 yaş üzeri kadınların sayısı erkeklerin sayısından daha fazla. Ancak iş hayatında kadınlarımız yok. Kadınlarımız iş dünyasında güçlenmesi ülke refahını artıran en önemli faktörlerin birisidir. Biz bu bilinçle yola çıktık. Eğitim ve iş konusunda şans bulamayan kadın ve gençlerimizi girişimcilik ekosistemine katmak için yola çıktık’ dedi.

‘Ayşeler başaracak’



Az zamanda büyük projeler başardıklarını söyleyen Eskinazi, şöyle devam etti: Yaptığımız projelerle gençlerimizin yüzünü güldürmeye çalıştık. Şimdi ise başka bir proje ile ‘Ayşe Başarırsa’ projesi ile karşınızdayız. Geleceğin iş kadınları olacak olan kadınlarımızı, öğrencilerimizi kendi emekleriyle geleceğe hazırlıyoruz. Ayşeler başaracak, biz buna eminiz. Ayşeler sayesinde Türkiye de kazanacak. Sizlerde bundan emin olun ve Ayşelerimizi birlikte destekleyelim. Projelerimiz daha devam ediyor bugün son değil. Her zaman yakınlarında olacağız.

150 öğrenci arasından seçildi



Proje koordinatörü Ceren Sertdemir Yavuz, ‘Ayşe Başarırsa’ projesini içeriği ile ilgili bilgiler verdi. Kadınların girişimcilik yönlerinin ortaya çıkartılması ve iş hayatında daha aktif rol alması gerektiğini dile getiren Yavuz, ‘Profesyonel iş hayatında daha çok yönetici aşamasında kadınlarımız görmek istiyoruz. Biz bu inançla yola çıktık. Girimcilik yönlerini ortaya çıkartmak için maddi manevi destek olmak istiyoruz. Proje Aralık ayında başarılı öğrencilerimizi bulmakla başladık. Yaklaşık 150 adaya arasından not ortalaması baz alarak 16 kızımızı Ayşe’miz seçtik. Butik bir proje olarak başlama kararı aldık. O yüzden bu sayıyı 16’da tuttuk. Daha fazla destek olabilmek adına bunu yaptık. Çünkü değerli öğrencilerimize her türlü imkanı sağlamak istiyoruz’ diye konuştu.

Türkiye kazanacak

Proje ekibi olarak 16 öğrenciye mentörlük desteği verdiklerini ifade eden Sertdemir, süreç hakkında şunları söyledi: Bu dönemde yer alan öğrenciler üniversite iki ve üçüncü sınıflardan oluşuyor. Eğitim programımız, akademik eğitimleri göz önüne alarak iş hayatın kullanabilecekleri ve mesleki hayatlarına katkı koyacak şekilde hazırlandı. Hem akademik eğitimler veriyor hem de aktiviteler yapıyoruz. Ayrıca, diksiyon, beden dili, liderlik, beslenme ve sunum teknikleri gibi eğitimler veriyoruz. Aktivite programında ise sergi konser tiyatro kitap söyleşileri, kariyer günlerine katılıyoruz. Kızlarımıza okudukları bölüme göre staj imkanı sağlıyoruz. Kurumsal firmalara öncelik olmak üzere staj yeri temin ediyoruz ve kızlarımızın isteklerini de göz önüne alıyoruz. Sadece kız öğrencilere yönelik olan projemiz, şu an butik bir proje olamasına rağmen gelecek yıllarda sürdürmek ve daha da sayıyı artırarak bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Ayşeler ülkemiz için katma değer yaratacak iş kadınlarıdır. Ayşeler başaracak, Türkiye kazanacak.



Projenin ana sponsorluğunu yapan TPI Kompozit Kanat Sanayi adına toplantıda açıklamalarda bulunan TPI Başkan Yardımcısı Şenol Bircan, Türk kadının çok çalışkan olduğunu vurgulayarak, ‘Dünyanın çok yerine gittim ancak Türk kadını kadar çalışkanını görmedim. Türk milleti çok çalışkan bir milletmiş. Türk kadınların çalışkanlıklarını dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Kendilerini çok iyi geliştirmişler’ dedi.

Gurur veren proje



Ayşelerin başarılı olacağını inandığını belirten Bircan, sözlerini şöyle tamamladı: Bu proje çok gurur verici. 2015 yılında kapanacak firmalarımızı ikiye katladık. Bunu kadın arkadaşlarımıza borçluyuz. Bizim inanılmaz Ayşe’lere ihtiyacımız var. Hangi üniversiteyi ne kadar sürede bitirdiğimiz önemli değil. Hangi sosyal projelerde yer aldığınız önemli. Kızlarımıza destek veriyoruz. Ayşe’ler yetiştirmek çok önemli. Biz kadınlara inanılmaz destek veriyoruz. Kadınların değerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir şirketiz ve hızla büyüyoruz. Bizim kadınlara ihtiyacımız var. ABD’ye transfer ettiğimiz 10 arkadaşımızdan 4’ü kadın arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ayşelerimiz sosyal sorumluluklara bağlı olmalı. Kendinizi geliştirin ve yabancı dil öğrenin. Biz sizin için elimizden geleni yapmayı hazırız. Gelişme ve değişime açık olun. Çatışmadan kaçınmayın çünkü sizi daha güçlü yapar.