Ayvalık, Öykü için sırada

İzmir'de ilik nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi

Ayvalık, Öykü için sırada
31 Ocak 2019 Perşembe 11:50

İzmir'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanısı konulan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin için dün Ayvalık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kampanya kapsamında minik Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulunuldu. ‘Kök hücre ve kan bağışı geleceği kurtarır’, ‘Öykü Arin’e ve tüm lösemi hastası çocuklara umut olalım’ çağrısı ile gerçekleştirilen kampanyada, 3 saat içerisinde 23 kişi kök hücre, 65 kişi kan vermek için başvurdu. 

Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer de, Türk Kızılay otobüsüne giderek kampanyaya destek verdi. Öykü Arin ve lösemi hastalarına umut olmak için kampanyanın önemine değinen Başkan Gençer, "Halkımız bu konuda çok duyarlı. Yağmurlu havaya rağmen otobüs dışında vatandaşlarımız sıraya girmiş. İnşallah Öykü kızımıza umut oluruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ayvalık #öykü #kan bağışı #Öykü Arin Yazıcı
Önceki Haber
Muharrem İnce'den Tunç Soyer yorumu
Sonraki Haber
Tunç Soyer, babası hakkında açıklama yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.