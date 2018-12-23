Aziz Kocaoğlu: 18 yaşından beri devrimciyim

ODTÜ Mezunlar Derneği'nin Ankara'daki söyleşisine katılan Başkan Kocaoğlu, '18 yaşında fakülteye bir devrimci olarak başladım, hala aynı ruhla devrimciyim' dedi

ODTÜ Mezunlar Derneği'nin Ankara'daki söyleşisinde konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, imardan İZBAN'a, ekonomideki yapısal krizden başkanlık sonrası hayallerine kadar önemli mesajlar verdi. Kocaoğlu, "18 yaşında fakülteye bir devrimci olarak başladım, hala aynı ruhla devrimciyim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen 'İzmir Yerel Yönetim Modeli' başlıklı söyleşiye katıldı. Derneğin Ankara'daki merkezinde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Anlı Ataöv üstlendi. Ataöv, "İzmir'de olan bitenleri duydukça müthiş bir heyecan hissediyoruz. İzmir Modeli, İzmir'in dinamikleriyle b irlikte oluşturulan, pratikten gelen bir model. Ne yapıldığı kadar nasıl yapıldığı da önemli. Bu modelin yüzü geleceğe bakıyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Belediye-KİT ortaklığıyla kurulan İZBAN, Belediye-Özel İdare ortaklığıyla kurulan İzmir Jeotermal, yerinde ve uzlaşmaya dayalı kentsel dönüşüm, 100'e yakın mimarın katkı koyduğu kıyı tasarımı, toplu ulaşımda 90 dakika uygulaması, Meslek Fabrikası, Abla-Ağabey-Kardeş ve kırsal kalkınma gibi özgün projelerinden örnekler veren Başkan Kocaoğlu ise ekonomideki belirsizlik konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Korurken büyütüyoruz

Konuşması sırasında farklı konularda gelen sorulara cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, kenti korumak adına hiç kimseye ya da hiçbir gruba 'bir santimetrekare bile' fazla imar vermediklerinin altını çizerek, "Hiçbir bürokratımdan böyle bir şey istemedim. Benden bunu isteyen bürokratla da çalışmadım. Planlama ekibiyle birlikte her hafta çalışırım. Değerlendirmediğim hiçbir plan kararını Meclis'e göndermedim. Kenti korurken aynı zamanda ekonomik olarak büyütmeye de çalışıyoruz. Yoğunluk artırmak gibi, kenti yandaşa, partiliye, ona buna peşkeş çekmek, kirletmek gibi bir niyetimiz yok. Kimseden bağış almam, para da istemem. Zengininden fakirine kadar, 7 yaşın üzerindeki İzmirliler bunu iyi bilir" diye konuştu.

Zeytincilik hayalim var

Belediye başkanının sadece yasayla sınırlandırılmış görevleri yapmaması, kentlinin yaşam kalitesini artırmak ve lokmasını büyütmek konusunda da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, 'aday olup olmayacağı' ve 'aday olmazsa sonrasında neler yapacağı' yolundaki pek çok soruya da kısa cevaplar verdi. Kocaoğlu, "Aday olursam seçileceğime inanmama rağmen, koltuktan güç alan ve koltukta tekrar kalmak için memleketin işini bozan, kaynağını boşa harcayan adamlara örnek olabilmek için böyle bir karar aldım. Aday olmayacağımı seçimden 6 ay önce açıkladım. Gelişmiş ülkelerde bu tip görevler bittiğinde, o insanın deneyiminden istifade edilmeye, bilgi ve birikimleri değerlendirilmeye çalışılır. Bizde ise siyasetçi gittiğinde kimse 'selamün aleyküm' bile demez. Daha önce bir zeytinlik hayalim vardı. Ama belediye başkanı olunca eldeki parayı bitirdik. Bundan sonra bu hayal ancak çocukların desteğiyle gerçekleşebilir. Ne çıkarsa bahtımıza, yürür gideriz" dedi.

Sadece ücret sendikacılığı

Söyleşi sırasında İZBAN greviyle ilgili bir soruyu da cevaplandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanı, iki sene içinde ortalama her ay bir toplu sözleşme yapar. Hakkını da verir. İZBAN bir ortak kuruluştur. Sendika maalesef 2 senede 2 kez greve gitti. Yüzde 22 vermemize rağmen. Ben greve, toplu sözleşmeye, sendikal haklara karşı değilim. 18 yaşında fakülteye bir devrimci olarak başladım, hala aynı ruhla devrimciyim. Devlette, belediyelerde, özel sektörde yüzde 22 zam alıp toplu sözleşme yapan var mı? Devlet memurları, emekliler yüzde kaç zam aldı? İş adamları ne kazandı 2018'de? Popülist sendikacılıkla ve popülist devrimcilikle hiçbir yere gidilmez. Türkiye'de yapılan sendikacılık, sadece ücret sendikacılığı. Önce ayaklarımızın yere ba sması lazım. Ülkede refah varsa, katma değer üretilmişse, refah payı da vardır. Olmayan, ülkeyi yönetenler tarafından sağlanamayan refahın paylaşılması olmaz ki! Niye başka yerde grev yapmıyorlar da İzmir'de yapıyorlar? Merkezi hükümet hiçbir yerde grev yaptırmıyor da neden İzmir'de yaptırıyor? Yerel seçim arifesinde neden buna göz yumuyorlar?"

Belediyede maaşlar yüksek

İzmir'de özel sektörde ara eleman ihtiyacının 83 bine ulaştığını kaydeden Kocaoğlu, "Ama Belediye'ye eleman desen, 300 bin kişi kapıda. Bizim millet olarak yapacağımız tek şey var: Onurumuzla, şerefimizle çalışacağız, kaytarmayacağız. Kaynak yaratacağız, tasarruf edeceğiz. 320 İZBAN işçisi elbette çok önemli benim için. Ama ben 27 bin kişi çalıştırıyorum ve özel sektörden fazla ödüyorum. Bu koca gemiyi yürütmek zorundayım" dedi.