Aziz Kocaoğlu: Bir düzen kuruyoruz kimse yok sayamaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel yönetimde rutinin dışına çıkarak geliştirdikleri modelin kalıcı olacağını söyledi. İzmir Tarım Grubu'nun "Tarım Bayramı" ve "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle gerçekleştirdiği toplantıya katılan Kocaoğlu, "Bir düzen kuruyoruz. Eğer yaptığımız şey doğruysa, kim gelirse gelsin onu geriye çeviremez; yok sayamaz" dedi.

İzmir Tarım Grubu, 10 Ocak tarihinde kutlanan iki önemli etkinliği birleştirdi, Tarım Bayramı ve Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle iki sektörün temsilcilerini Tarihi Havagazı Fabrikası'nda buluşturdu. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Tarım Grubu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Türk tarımındaki karanlık tabloya rağmen İzmir'de olumlu gelişmeler yaşanmasının Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun vizyonu sayesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: Türkiye İzmir'i izliyor. Aziz Kocaoğlu başkanlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yerelde kalkınma adı altındaki uygulamalar, Türk tarımının kurtuluşu olarak görülmeye başlandı. 'Türkiye tarımla, tarım ise kooperatifleşmeyle kalkınır' sözü, İzmir'de doğrulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı bu modelin daha yarısındayız. Başkanımdan sonra inşallah bu yoldan sapmadan gidecek bir yapı oluşur. Çünkü bu model sadece İzmir değil, Türkiye'nin kalkınması için önemli. Bugün birçok belediye başkanımız Aziz Başkan'ın gittiği yoldan yürümeye başladı."

Nasıl bir belediye başkanı?

Eskiyörük, İzmir Tarım Grubu olarak, 31 Mart'ta seçilecek Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bulunmasını bekledikleri özellikleri belirlediklerini söyleyerek şöyle devam etti: Tarım arazilerini imara açmamalı. Kentin kalkınmasını öncelikli görev saymalı. Kırsal kalkınma ve kooperatifçiliğe önem vermeli. Kalkınma kurulu oluşturarak, kenti ortak akılla yürütmeli. Kentin menfaatlerini şahsının ve partisinin önünde tutmalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticinin sütünü alırken ve 135 bin aileye dağıtırken partisini sormuyor. Bu yüzden köylümüz kendisine Aziz Baba diyor. Kendisiyle ve halkıyla barışık olmalı. Lider olmalı, kabul görmeli. Korkmamalı. Yanlışlara karşı ödün vermemeli. Atatürk'ün çizdiği yoldan hiç sapmamalı."

İzmir Tarım Grubu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, devletin çiftçiyi kalkındırmak için yatırım yapmak yerine günlük yardımlarla geçiştirdiğini, o yüzden umudun yerel yönetimlerde olduğunu belirterek "Türkiye'yi İzmir kurtarır" diye konuştu.

İcat çıkaran belediye olduk

Hem Çalışan Gazeteciler Günü, hem de Tarım Bayramı'nı kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu ise şunları kaydetti: Ülkenin geleceği olan tarım ve hayvancılığın, İzmir'in geleceğinin de olmazsa olmaz sektörleri olduğuna inanarak katkıda bulunmaya çalıştık. Son dönemdeki rakam ve istatistikler de bu görüşümüzün doğruluğunu kanıtlıyor. Belediye başkanları belirli bir süre için seçilirler ve giderler. Doğru bildikleri işleri yaşama geçirmek için çalışırlar. Rutin işleri yapmanın ve daha da iyileştirmenin yanında, bir de icat çıkarırsınız. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde icat çıkarmıştır. Bu model takip edilecektir ve artık başka bir yolla kentsel dönüşüm yapmak mümkün olmayacaktır. Çünkü doğru ve adil olan kamuoyuna gösterilmiştir. Mesela toplu ulaşımda kooperatif ve birliklerin İzmir Büyükşehir Belediyesi şemsiyesi altında çalışmasını, to plu ulaşım hizmetinin en uzak köylere kadar götürülmesini sağlayacak bir sisteme geçiyoruz. Hem milli servetin tasarrufu, hem gelirin artması açısından önem taşıyan bu sistem de, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği bir yoldur. Sadece bizim talebimizle yasaya yapılan bir ilave sayesinde, 2019 yılının sonuna kadar herkes yasanın verdiği bütün imkanlardan yararlanarak toplu taşımadan yararlanacak ve hizmette adalet sağlanacaktır."

Başkan Kocaoğlu, "İzmir Modeli" kapsamındaki uygulamaların bundan sonra da devam edeceğine inandığını belirterek, "Bir düzen kuruyoruz. Eğer yaptığımız şey doğruysa, kim gelirse gelsin onu geriye çeviremez. Yok sayamaz. Yok sayarsa da, ancak görevinin sonuna kadar orada oturabilir, bir daha da seçilemez" dedi.

Basında karanlık tablo

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün artık çoğunlukla çalışamayan gazetecilerin günü haline geldiğini belirterek, "Belki de günümüzde emeğinin karşılığını alamayan iki sektör var, basın ve tarım. Gazetecileri Koruma Komitesi Raporuna göre, Türkiye'de 2017 yılında 81, 2018'de 68 gazeteci mesleklerini icra ettikleri için tutuklandı. 157 basın kuruluşu kapatıldı. Son 3 yılda 10 binin üzerinde gazeteci işsiz kaldı" diye konuştu.