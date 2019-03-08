Aziz Kocaoğlu'ndan kadınlara sürpriz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolculara çiçek verdi.

Bu sabah işine ya da okuluna gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne sürprizle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 'Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolcuları çiçeklerle karşıladı. Başkan Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasında, kadınlarla yolculuk etti. Yol boyu sohbet eden Kocaoğlu, kadınlara çiçek verirken, erkek yolculara da "Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" dedi. Başkan Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirli kadınlar, güne keyifli ve moralli başladıklarını söyledi.