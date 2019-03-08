Aziz Kocaoğlu'ndan kadınlara sürpriz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolculara çiçek verdi.

Aziz Kocaoğlu'ndan kadınlara sürpriz
08 Mart 2019 Cuma 11:26

Bu sabah işine ya da okuluna gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne sürprizle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 'Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolcuları çiçeklerle karşıladı. Başkan Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasında, kadınlarla yolculuk etti. Yol boyu sohbet eden Kocaoğlu, kadınlara çiçek verirken, erkek yolculara da "Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" dedi. Başkan Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirli kadınlar, güne keyifli ve moralli başladıklarını söyledi.

Etiketler; #izmir #Büyükşehir Belediye Başkanı #aziz kocaoğlu #8 Mart Dünya Kadınlar Günü #sürpriz
Önceki Haber
Genetiği değiştirilmiş hücre ile deri veremi yok edildi
Sonraki Haber
İzmirli kadınlardan UNESCO'ya 'Gediz Deltası' mektubu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.