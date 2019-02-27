Aziz Kocaoğlu: Türkiye, İzmir'i örnek almalı

Torbalı’nın köylerini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, uzun yıllar tarım yerine inşaat ve finans sektörlerini destekleyen iktidarı eleştirdi. Kocaoğlu, "Tarımda dışa bağımlı olunca şimdi göstermelik yatırım yapıyorlar. Biz İzmir Modeli ile tarımımızı, ülke tarımından 2,5 kat daha fazla büyüttük. Türkiye İzmir'i örnek almalı. Bizim yaptığımız yerelden kalkınmayı Türkiye’ye model olarak seçip uygulamalılar” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yılında metro yatırımları için İstanbul’a 3.2 milyar TL. Ankara’ya 1 milyar TL. ödenek ayıran Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın İzmir’e sadece 30 bin TL. ayırmasını eleştirerek “Bu parayla bir kepçeyi İstanbul'dan İzmir'e getiremezsiniz. İktidar 'Bana oy ver, sana hizmet edeyim' mantığından artık sıyrılmalıdır" diye konuştu.

Torbalı'yı ziyaret ederek Arslanlar, Şehitler, Eğerci, Pamukyazı, Sağlık, Ahmetli, Yeniköy ve Özbey mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir'e yapılan "çifte standarta" tepki gösterdi. 2004’ten 2017’ye kadar 429 milyar lira vergi veren İzmir'in buna karşılık 105 milyar lira geri alabildiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Bu paranın da sadece 15 milyar lirası fiili yatırım. Geri kalanı maaşların içinde olduğu harcama kalemlerinden oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi İzmir’e, Merkezi Hükümet'ten 2.5 milyar lira daha fazla yatırım yapmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kanunen alması gereken paranın dışında bir kuruş para almamıştır. 3 dönem belediye başkanlığı yaptım; benim dönemimde hiç destek göremedik. Bize bunu reva görenler çıkmış 'Ak belediyecilik'ten bahsediyor. Ak Belediyecilik diye bir şey varsa; Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir belediye başkanları neden görevden alındı?" dedi.

Balon projelerle uğraşmadım

Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı Belediye Başkan Adayı İsmail Uygur, İlçe Başkanı Erol Günaydın ve Belediye Meclis üyelerinin eşlik ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bundan önceki yerel seçimlerde gelip yapacağı projeleri anlattığını ve kendisine oy istemediğini hatırlatarak, "Bu kez sizden Büyükşehir adayımız Tunç Soyer ve Torbalı adayımız İsmail Uygur için oy istemeye geldim" şeklinde konuştu.

Ziyaretleri sırasında Torbalılı vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Aziz Kocaoğlu, yaptığı toplantılarda özetle şunları söyledi:

“15 yıl boyunca geceli-gündüzlü, 4 milyon 350 bin İzmirlinin kul hakkı ağırlığı altında çalıştım. Kimseye torpil yapmadım. Hep adil ve eşit davrandım. Babamın oğlu bile olsa kayırmadım. Bu memlekette kimse benim için bir kör kuruşuna halel getirdi diyemez. Adalet ve dürüstlükten ayrılmadım. Balon, sansasyonel projeler peşinden koşmadım; hep altyapıyla ilgili çalışmalar yaptım. Babam da belediye başkanıydı. Başkanlığı bıraktıktan sonra, 34 yıl boyunca ilçenin her yerini yürüyerek gezdi. Bir Allah’ın kulu çıkıp da ona kırıcı söz söylemedi. Biz o terbiye ve o ocaktan geliyoruz. İzmir’de öyle bir belediyecilik yaptık ki, 397 yolla yargılanmamıza rağmen kimse bizi görevden alamadı. Zaten sonunda beraat ettik. Belediyecilik zor iş.. Çalışıp iş yapabilmen için önce kentinin sana güvenmesi lazım. Ben görevimi yapmanın huzuru içindeyim. 4 milyon İzmirliye aynı nazardan baktım. Kul hakkını korumaya çalıştım. Bir hoş seda ile yolumuza devam edeceğim.”

Keçi çıkmayan yerlere yol yaptınız

Ziyaretler sırasında vatandaşların övgü dolu sözleriyle karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Keçi çıkmayan yerlere yol yaptınız Başkanım! Allah sizden razı olsun" diyen bir köylüye, "Hatırlayanlarınız vardır; göreve ilk başladığımda 'Başkan şuraya biraz çakıl taşı döktür de yol olduğu belli olsun deniliyordu. Şimdi gittiğimiz köylerde sıcak asfalt talepleriyle karşılaşıyoruz. Bu, geldiğimiz nokta açısından çok güzel bir örnektir" dedi.

Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki yıllar çok zor geçecek. 2002’den beri AKP iktidar, biz de muhalefetiz. Hiçbir ekonomist tarımı ağzına almıyordu. Varsa yoksa inşaat ve finanstı.. Çiftçiyi değil müteahhitleri desteklediler. Bu hak mı, adalet mi? Ve bugün Türkiye ete, bakliyata, samana muhtaç kaldı. Bunların hepsini ithal ediyoruz. Tarımda dışa bağlı olduk. Ülke, devlet, millet sevgisi bu değil! Şimdi tarıma göstermelik yatırım yapıyorlar. Eğer yerelde bizi desteklerseniz, Merkezi Hükümet’e bir ders vermiş oluruz. Bu ülke vatanını, memleketini seven insanlarla 5 yılda toplanır, 10 yılda da kalkınır. Ülkenin geleceği için ikaz etmek zorundayız. Üretmeden tüketmek olmaz. Ekonomik kriz giderek büyüyor ve bu gidişe 'dur' demek zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma 1 milyar 98 milyon lira destek verdik. İzmir Modeli ile tarımımızı, ülke tarımından 2,5 kat daha fazla büyüttük. Türkiye İzmir'i örnek almalı. Bizim yaptığımız yerelden kalkınmayı Türkiye’ye model olarak seçip uygulamalılar. Bizden sonra gelecek arkadaşlar da tarımı kalkındırmaya devam edecektir.”