Azizler Sokağı park olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nı korumaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Modern bir park haline getirilecek Azizler Sokağı, oturma birimleri ve peyzajıyla hoşça vakit geçirilen bir dinlenme alanı olacak.

Ayça Yeriş - Kemeraltı'nda etap etap gerçekleştirdiği restorasyon projeleriyle tarihi çarşıya ve çevresine yeni bir soluk getirmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Azizler Sokağı olarak bilinen 920 Sokak'ta da meydan düzenlemesine gidecek. 'İzmir Tarih' çalışmaları kapsamında düzenlenen projede, Eşrefpaşa Caddesi kesişiminde kalan sokağın 253 metrekarelik kısmı yeniden düzenlenerek Kemeraltı Çarşısı'na yaya geçişini sağlayacak. Kemeraltı'nın en canlı olduğu bölgelerden biri olan Havralar Bölgesi'ne erişimde 920 Sokak'ın etkisini artırmak ve kente tarihi dokuya uyumlu biçimde düzenlenmiş kamusal bir alan kazandırmak amacıyla düzenlenecek Azizler Sokak Parkı, çağdaş bir mimariyle ele alınacak.

Kemeraltı'na erişim

Agora Ören Yeri'nin karşısında yer alan projede, bölgedeki canlılığı korumak için yüksek kot farkı bulunan yerler kademelendirilerek 920 Sokak üzerinden Kemeraltı'na erişim sağlanacak. Oturma, dinlenme ve geçiş alanları ile modern bir biçimde düzenlenecek proje bölgesi, peyzaj düzenlemeleri ile öne çıkarak kentlilerin hoşça vakit geçireceği bir alan haline getirilecek.