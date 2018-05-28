Baba gibi sertifikaları var

Konak Belediyesi bünyesinde çalışan ve 3-11 yaş arası çocuğu bulunan erkek personeller için Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) düzenledi. 10 hafta süren 'İlk İş Babalık' eğitimlerini başarıyla tamamlayan 36 babaya sertifikaları törenle verildi

AÇEV tarafından 1996'dan bu yana babalara yönelik sürdürülen Baba Destek Eğitim Programı bu kez Konak Belediyesi'nde çalışan belediye personeli için düzenlendi. 'İlk İş Babalık' adı altında verilen eğitimlere 3-11 yaş arası çocuğu olan 470 erkek personelden ilk etapta 36 baba katıldı. 10 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayan babalar için Konak Belediyesi'nin Zeytinlik Semt Merkezi'nde tören düzenlendi. Sertifika törenine Konak Belediyesi bürokratları ile AÇEV İl Temsilcisi Fatoş Dayıoğlu, AÇEV eğitimcileri; Mansur Ozan Yılmaz, Tayfun Yalçın, AÇEV Saha Danışmanı Tamer Doğan, AÇEV Saha Sorumlusu Zafer Durukan katıldı.

Babalığı öğrendiler

Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak, emeği geçen herkese teşekkür ederek, 'Çocuklarımız için bu eğitimlerin çok yararlı olduğuna inanıyorum' dedi.

AÇEV Saha Sorumlusu Zafer Durukan da Konak Belediyesi ile işbirliğinde çalışmış olmaktan çok mutlu olduklarını ve İzmir'de belediyelerle yaptıkları çalışmanın ilkini Konak Belediyesi ile hayata geçirdiklerini belirterek, katılım gösteren tüm babalara teşekkür etti. Anne, baba becerilerinin doğuştan olmadığını, anneden, babadan ve toplumdan öğrenildiği belirten Durukan, 'Baba Destek Eğitim Programı sayesinde babalar eşlerine çocuklarının gelişimi için destek olmaya başladı. 10 hafta boyunca özveriyle eğitimlere gelen babalara; çocuklarını, ailelerini ve ülkelerini önemsedikleri için teşekkür ederiz' diye konuştu.



İlk etapta eğitimlerini tamamlayan 36 kişiye katılım sertifikası vereceklerini dile getiren Durukan, eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Törende konuşan AÇEV İl Temsilcisi Fatoş Dayıoğlu da AÇEV'in yıllardır çocukların mutlu, sağlıklı ve iyi eğitimler alması için çaba harcadığını belirterek, Anne Destek Programı'nın ardından Baba Destek Eğitim Programı'nı da hayata geçirdiklerini söyledi. Dayıoğlu, AÇEV ile Konak Belediyesi arasında yapılan protokol gereği çeşitli programlarda çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anneler de katıldı

İlk İş Babalık eğitimine Konak Belediyesi'nin Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü'nden erkek personeller katıldı. 10 hafta süren eğitimler Konak Belediyesi Zeytinlik Semt Merkezi'nde verildi. Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) kapsamında çocuk gelişimine yönelik 25 saatlik programda babaların yanı sıra annelere yönelik de iki oturum gerçekleştirildi. Babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk alması amacıyla uygulanan eğitimde; baba olarak çocuklarının hayatındaki rolleri, çocuklarıyla doğru iletişimin nasıl kurulacağı, ilgi, tutum, davranış ve paylaşımın yanı sıra çocuklarıyla kaliteli ve keyifli zaman geçirmelerinin önemi konularına yer verildi. İlk etabın ardından eğitimlerin yeni katılımlarla devam edeceği açıklandı.