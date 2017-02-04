Babadan oğula 142 yıllık miras

İzmir'in Ödemiş ilçesinde matbaacılık yapan 61 yaşındaki Bengi Arkant, dedesinden kalan 142 yıllık baskı makinesini özenle koruyup, işyerinde sergiliyor

Ödemiş'te matbaacılıkla uğraşan bir ailenin üçüncü kuşağı olan evli ve iki çocuk babası Bengi Arkant, dedesinden kalan 1875 model Manseem Leıpzıa marka baskı makinesini işyerindeki özel bir alanda muhafaza ediyor. Kendisi için manevi değerinin büyük olduğunu belirttiği matbaa makinesinin ata yadigarı olduğunu vurgulayan Arkant, "Merhum dedem Faik Arkant, 1938 yılında Manseem Leıpzıa marka baskı makinesiyle, Ödemiş'te ilk matbaayı kurmuş. 23 Şubat 1946 tarihinde 'Devrim' adında Ödemiş'te ilk siyasi gazeteyi çıkarmış. Bu gazetenin orijinal sayıları Ödemiş Kent Müzesi'nde koruma altındadır. Dedem 1961 yılında vefat ettikten sonra, rahmetli babam, Ödemişspor eski başkanı Ayhan Arkant görevi devralmış. 1998 yılına kadar baba mesleğini sürdürmüş. Daha sonra da görevi ben devraldım. Şimdi ofset sistemle reklam ve matbaa işlerini sürdürüyorum. Dedemden miras kalan 1875 model baskı makinesini işyerimde özel bir alanda gözüm gibi koruyorum" dedi.



İlk günkü gibi çalışır vaziyette olan 142 yıllık baskı makinesini satmayı düşünmediğini belirten Arkant, kendisinin de çocuklarına miras olarak bırakacağını kaydetti. Arkant, işyerinde sergilediği matbaa makinesini görenlerin hayran kalıp, uzun süre incelediklerini de söyledi.

Kaynak: