Babalar Günü'nde bu tişörtle çalıştılar

Bornova Belediyesi çalışanları Babalar Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi. Tüm çalışanlar üzerinde “İlk iş babalık” yazılı tişört giyerek çalıştı. Başkan Olgun Atila da aynı tişörtü giyerek çalışanların mesajına destek verdi.

Bornova Belediyesi çalışanları Babalar Günü’nde, üzerinde “İlk iş babalık” yazılı tişörtlerle çalıştı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da çalışanlarla birlikte aynı tişörtü giyerek bu anlamlı mesaja destek verdi. Çalışanların giydiği tişörtlerin arkasında da “Baba ilgilenir, çocuk öğrenir.” ve “Baba paylaşır, çocuk mutlu olur.”gibi mesajlar yer aldı.



Öte yandan Bornova Belediyesi’nin Meriç Mahallesi’nde Kosova Sancak Derneği önündeki iftar organizasyonunda Sena Denk isimli çocuk Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya tüm çocuklar adına Babalar Günü hediyesi verdi.



Bornova’da önceliklerinin çocukların yüzünü güldürmek olduğunu ifade eden Başkan Olgun Atila, “Gerçekten de ilk ve en önemli işimizin babalık olduğunu unutmuyoruz. Biz tüm Bornovalılar büyük bir aileyiz. Ailemizin tüm fertlerinin en iyi yaşam koşullarına ulaşması hedefimiz. Bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukların yüzünün güldüğü, babaların üzülmediği günler diliyorum. Herkesin Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.









