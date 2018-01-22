Babalara eğitim, sertifikalar ise çocuklardan

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları'nın Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlediği "Baba Eğitim Destek Programı" tahminlerin üzerinde ilgi gördü. "Baba fırsat verir, çocuk hayatı keşfeder" sloganıyla başlayan programa katılan 198 baba, sertifikalarını "çocuklarının ellerinden" aldı

Okul öncesi eğitimde "okul-öğrenci-aile" üçgenindeki uyuma dikkat çekebilmek için yoğun çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile gerçekleştirdiği "Baba Destek Eğitimi Projesi" (BADEP) eğitimini tamamladı. AÇEV’deki eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda, çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için babalara "aile içindeki rolleri ve önemi" anlatıldı; olumlu disiplin yöntemleri, çocuğun sosyo-duygusal gelişim özellikleri, çocukla geçirilen zamanın önemi, çatışma çözme yöntemleri ve ço cuğun sorumluluk kazanması konularında işin "püf noktaları" aktarıldı. Ve 10 hafta boyunca eğitim gören 198 baba, çocuklarının ellerinden sertifikalarını aldı.



İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ve anaokul öğrencilerinin hazırladığı dramalar ve ritim gösterileriyle daha da renklenen sertifika törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZELMAN A.Ş Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Aile Eğitimi Program Uygulamaları Kordinatörü Ahmet Çetin ve AÇEV Aile Eğitimleri Birimi Saha Sorumlusu Zafer Durukan da katıldı.





Çocuklar göz bebeğimiz



Sertifika töreninde ailenin önemini anlatan Genel Sekreter Gökçe, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ailesi olarak karla mücadeleden sosyal projelere kadar her alanda çok değişik işler yapıyoruz. İZELMAN Anaokulları'nda eğitim gören çocuklarımız ise bizim gözbebeğimiz.. Onların sağlıklı, eğitimli, başarılı, Atatürk ve ilkelerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyoruz" dedi. Çocuğa ilişkin sorunlar olduğu zaman ilk önce akla annelerin geldiğini hatırlatan Dr. Gökçe, "Hepimiz ana kuzusuyuz. Ama tabii ki babalara düşen sorumluluk da çok önemli.. Çocuklarıyla daha iyi iletişim adına emek sarfeden babalarımızı alkışlıyo rum” şeklinde konuştu.



Baba fırsat verir, çocuk keşfeder



İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı ise aile, özellikle de baba davranışlarının çocuklar üzerinde önemli etkisi olduğuna dikkat çekerek son eğitim programında "Baba fırsat verir, çocuk hayatı keşfeder" sloganından yola çıktıklarını söyledi. Kırmızı, İZELMAN Anaokulları olarak okul öncesi eğitim kurumlarına öncülük etmeyi misyon edindiklerini ve çağdaş, yenilikçi, Atatürk ve devrimlerine bağlı, Türkiye’nin ilerlemesine ve gelişmesine yön veren, araştırmacı, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek için çabaladıklarını da sözlerine ekledi.



Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Aile Eğitimi Program Uygulamaları Kordinatörü Ahmet Çetin da, “Türkiye’de dünyada çocukları destekleyen kurumları görmek çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi de çocukların gelişmesine önem veren ve katkıda bulunan bir kurum; bu yüzden çok teşekkür ediyorum" dedi.





Toplam 12 hafta sürdü



İZELMAN Anaokulları ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen iki bölümlük eğitimin ilk etabında, babalara yönelik 10 haftalık program uygulandı. İkinci etaptaki 2 haftalık eğitimde ise programa babalarla birlikte anneler de katıldı. Toplam 12 haftalık eğitimde oturumlar, grup tartışması, küçük grup çalışmaları, oyunlar, hikayeler ve örnek olay çalışması gibi yetişkin eğitimi yöntemleri kullanıldı.