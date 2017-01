'Babamız üşümesin' dediler ve...

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan adliye çalışanı Musa Can için Uzundere Cemevi'nde tören düzenlendi

İzmir'de adliye saldırısında çıkan çatışmayı izlemek için camdan bakarken vurularak şehit edilen adliye çalışanı Musa Can son yolculuğuna uğurlandı. Can için Uzundere Cemevi'nde bir tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu polisler omzunda taşıdı. Tabutun gerisinde duran Can'ın kızları Emine ve Büşra can ise fenalık geçirdi.



Törene Vali Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, CHP ve AK Parti İzmir milletvekilleri, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cenazeye katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.



Musa Can'ın naaşı, Alevi dedelerinin yaptığı dualar ve helallik alınmasının ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı.







Bu sırada şehidin kızları, naaşın üzerine 'babamız üşümesin' diyerek montlarını koydular.



Musa Can'ın cenazesi Uzundere Mezarlığı'nda defnedildi.



48 yaşındaki Musa Can'ın 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl önce çalışmaya başladığı ve emekliliğine kısa bir süre kaldığı öğrenildi.