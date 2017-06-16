Babasını örnek aldı, yangın söndürme helikopteri pilotu oldu

Yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarına müdahale etmesi için Orman Genel Müdürlüğünce kiralanıp İzmir, İstanbul ve Balıkesir'de görevlendirilen 3 helikopterin pilotu olarak görev yapan baba, oğul ve kuzen, yangınlara ailece havadan müdahale ediyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde konuşlanan yangın söndürme helikopterinde 6 kişilik Ukraynalı ekiple görev yapan pilot Yılmaz Önal, İstanbul bölgesinde görev yapan helikopterin pilotu babası Yalçın Önal ve Balıkesir yangın söndürme helikopterinin pilotu kuzeni Alp Eren Aydın'la batı illerinde bazı bölgelerdeki yangınlara birlikte müdahale ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan pilot babasını örnek alan 29 yaşındaki Yılmaz Önal, gün doğumundan batımına kadar çıkabilecek yangınlara karşı göreve hazır bekliyor.



Üniversite öğreniminin ardından pilotluk eğitimi alan ve 3 yıl önce Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme helikopterinde pilot olarak çalışmaya başlayan Yılmaz Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçmanın kendisi için hep bir tutku olduğunu söyledi.





Üniversitede işletme eğitimi aldığı yıllarda bile aklının hep pilotluk mesleğinde olduğunu anlatan Önal, babasının bir dönem kendisine uçuş eğitimi verdiğini belirterek, "Babam ile beraber uçmak tarif edilmez bir duyguydu. Pilotluk tutkusu benden de kuzenime geçti. Yangın söndürme operasyonlarına denk geldiğimiz oluyor. Orman yangınlarına müdahale ederken havada birbirimizin sesini duymak keyif verici, orada bir savaş verirken kendimi daha güvende hissediyorum. Ülkemizin batısında çıkan orman yangınlarına ailece müdahale ediyoruz." diye konuştu.



Babasının güvenli uçuş konusundaki uyarılarını sefere çıkmadan önce hatırlayarak tedbir aldığını ifade eden Önal, bu uyarılar sayesinde şimdiye kadar havada hiçbir tehlike yaşamadığını aktardı.



Yakıt ikmallerinde karşılaşıyorlar

Ailelerinden 3 pilotun yangın söndürme helikopterlerinde görevli olmasından dolayı insanların şaşırdığını anlatan Önal, şöyle devam etti:"Bu süreçte en büyük desteği annem verdi. Babam ve kuzenim ile havada zamana karşı yarışıyoruz. Yangın söndürürken yaptığımız telsiz konuşmaları ile birbirimizi yönlendiriyoruz. Yakıt ikmali için yere indiğimizde karşılaşıyorum. İzin günlerinde bir araya gelince yangınlara yaptığımız müdahaleleri ve anılarımızı konuşuyoruz. Ailece uçmak, müdahale etmek güzel ama ormanlarımız yanmasın. Yanan her orman içimizi yakıyor. Yangın söndürmek bambaşka bir operasyon. Aşağıda milli servet olan ormanlarız duruyor, onları kurtarmak daha kutsal bir görev."Önal, tıp fakültesinde okuyan kardeşinin de pilot olmayı istediğini, onun da kendilerine katılmasını istediklerini söyledi.