Babasının adının verildiği mahalleye ilk defa geldi ve...

Demokrat Parti'den 1950-1954 yılları arasında İzmir Milletvekili olan hukukçu Muhittin Erener'in kızı Beynun Özkan, İzmir Bayraklı'da 43 yıl önce babasının adının verildiği mahalleyi ilk kez ziyaret etti. Mahalledeki ilkokula giden Özkan, maddi yetersizlikler nedeniyle okul forması bile alamayarak, okula serbest kıyafetle giden 40'ı kız 90 öğrenci için Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin öncülüğünde yardım kampanyası başlatarak, hayırseverlerden destek istedi

Mahalledeki çocukların iyi bir eğitim alması için kolları sıvayan emekli İngilizce okutmanı Özkan, çocukların ihtiyaçları için yardım kampanyası başlattı. İzmir’de yaşayan 61 yaşındaki Özkan, bir arkadaşı tarafından İstanbul’da çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin gönüllüsü olmaya karar verdi. Demokrat Parti’den 1950- 1954 yılları arasında İzmir Milletvekili olan Erener’in kızı olan Özkan, yıllar sonra babasının adının verildiği Bayraklı’daki mahalleyi ziyaret etti. Mahalleyi gezen Özkan, çocukların durumunu görünce, onlar için bir şeyler yapmak istedi. Özkan, mahalledeki tek ilköğretim okuluna giderek, okul yöneticileriyle görüştü. Onların da desteğini alan Özkan, okulda maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Maddi yetersizlikler nedeniyle okul forması alamadığı için okula serbest kıyafetle giden 40’ı kız 90 öğrenci için Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin öncülüğünde yardım kampanyası başlatan Özkan, İzmirli hayırseverlerden destek beklediğini söyledi. Babasının adının verildiği mahalleye bir faydasının dokunmasını istediğini belirten Özkan, şöyle konuştu:



“Ben Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin gönüllü üyesiyim. Dernek çocukların eğitimi, mutluluğu ve sağlıklı gelişimleri önündeki ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engele karşı mücadele veren ve bu amaçla bütün çocuklarımıza destek olmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu. 2015 yılından beri Türkiye'nin birçok şehrinde binlerce ilkokul birinci kademe öğrencisinin kırtasiye, kışlık ve baharlık giyecekler, kitapsız okullara kitaplık, kitap ihtiyacı olan okullara kitap gibi ihtiyaçları karşılıyor. Ayrıca benim de çok hassas olduğum çevre konusunda çocuklara yönelik projeler hazırlıyorlar. Derneğin kurucusu benim 40 yıllık çok yakın bir arkadaşım. Ben de babamın adını taşıyan Muhittin Erener Mahallesi'ndeki okula gidip onların ihtiyaçlarını tespit edip dernek çatısı altında bu okulda eğitim gören çocuklarımıza destek olmak istedim."



Her öğrencinin kıyafetinin kişi başı 130 lira tuttuğunu ve toplam bütçenin yaklaşık 13 bin TL olduğunu belirten Özkan, yapılan her şeyin, çocukların eğitimi için olduğunu belirtti. Babasının adının 1970 yılında mahalleye verildiğini vurgulayan Beynun Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Babam Muhittin Erener, Demokrat Parti İzmir Milletvekili. Aynı zamanda çok iyi bir hukukçu ve İzmir 3. Noteri. 46 yaşında beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Babamın adını yaşatmak amacıyla bu mahalleye ismi verilmiş. Ben de bu mahalleyi ilk kez yeni eğitim öğretim yılının başladığı günlerde ziyaret ettim. Mahalledeki tek ilkokulu görünce öğrencilere yardım etmek istedim. Araştırmalarımızda 90 öğrenci belirledik. Bunların 40’ı kız öğrenci. Okul üniformalarına ihtiyaçları var. Her öğrencinin kıyafeti kişi başı 130 lira. Toplamda 12 bine yakın bir meblağ. Derneğin İzmir gönüllüsü olarak babamın adının verildiği mahalledeki çocuklar için aracı oldum. Hayırseverlerden yardım etmelerini bekliyorum. Her şey çocuklarımızın eğitimi için."