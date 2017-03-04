Babasının arkadaşı tecavüz etti. 13 yaşındaki kız hamile!

Geçtiğimiz günlerde kız kaçırma haberleriyle gündeme gelen Kiraz'dan şimdi de 13 yaşındaki bir kızın hamile olduğu haberi geldi
Kiraz'da kız çocuklarının kaçırılıp evlendirilmesi ve de evlilikler için para ödenmesi geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. İddialara üzerine yetkililer bölgede inceleme yapmıştı.
Şimdi de aynı bölgeden bir utanç haberi geldi. Alınan bilgiye göre 49 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mehmet A., 13 yaşında olduğu öğrenilen 6. sınıf öğrencisi T.K.'ya tecavüz etti. Dört ay önce meydana gelen tecavüz sonrası küçük kızın hamile kaldığı ortaya çıktı.
13 yaşındaki T.K. tecavüz olayından sonra durumu kimseye anlatamadı. Küçük kızın durumunu ise babaannesi çözdü. Küçük kızın görünümündeki değişimi gören babaanne, tecavüzü ortaya çıkardı. Torununu hastaneye götüren babaanne, küçük kızın hamile olduğunu öğrendi.
Pedagog eşliğinde savcıya ifade veren T.K., babasının arkadaşı olan Mehmet A.'nın evde annesi ve babası yokken eve geldiğini anlattı. Ağzını kapatarak zorla kendisine tecavüz ettiğini anlatan küçük kız, adamın kendisine ‘Seni seviyorum, alacağım. Birine söylersen öldürürüm’ dediğini de söyledi.
Devlet korumasına alındıOlayın ortaya çıkmasının ardından, küçük kızın baskı ve tehdite maruz kalması ihtimaline karşı T.K. devlet korumasına alındı. T.K., eğitimine ve yaşamına İzmir'de devam edecek.
Öte yandan T.K.'nin kaç aylık hamile olduğu da belirlenemedi. Kesin sonuçların belirlenmesinin ardından bebek 20 haftadan küçük ise kürtajla alınacak.