Babasının doğum gününü kutladıktan sonra öldü

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, görme engelli babası Ercan Kalaycı'nın doğum gününü kutladıktan sonra hava almak için balkona çıkan 21 yaşındaki Barış Kalaycı, 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Rafet Paşa Mahallesi 5244 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz ve bekar olan Barış Kalaycı, eve geldikten sonra görme engelli babasının doğum gününü kutladı. Babasının doğum günü pastasından yedikten sonra hava almak için balkona çıkan Barış Kalaycı bir süre sonra dengesini kaybederek 4'üncü kattan beton zemine düştü. Kalaycı'nın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kalaycı'nın öldüğü belirlendi. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba Ercan Kalaycı, sinir krizi geçirdi.



Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.