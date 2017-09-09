Babasının geleneğini devam ettirdi, 9 Eylül'ü böyle kutladı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda antikacılık yapan Cem Üsküp, babası gazeteci Şeref Üsküp'ün 60 yıl boyunca geleneksel hale getirdiği 9 Eylül kutlama programını çarşıda devam ettiriyor

Babasının geleneğini devam ettirdi, 9 Eylül'ü böyle kutladı

Çarşıda yer alan İkinci Beyler Sokağı'nı Türk bayrakları ile donatan Üsküp, Ödemiş, Menemen ve Torbalı'dan gelen efelerle İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu için kutlama tertipledi.

Yaşları 15 ile 81 arasında değişen efelerin sergilediği halk oyunları, alışveriş için çarşıya gelen vatandaşlar beğeniyle izledi.

Cem Üsküp yaptığı açıklamada, babası Şeref Üsküp'ün efeleri konu olan kitaplar yazdığını, 1948 yılında vefat ettiği, 2006 yılına kadar da her 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu nedeniyle etkinlik düzenlediğini söyledi.

Babasının başlattığı geleneği 10 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Üsküp, "Babamızın yazılı bir vasiyeti yok ama geleneğini devam ettiriyoruz. Babam zamanında Milli Mücadeleye katılmış efe ve gazileri bu etkinlikte ağırlıyordu. Şimdi ise onların torunları, efeler ve vatandaşların katılımıyla İzmir'in kurtuluşunu kutluyoruz." diye konuştu.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #kemeraltı #9 eylül
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