Bademler Köyü'nün zeytinliği köye verildi

Urla Belediyesi, Bademler Köyü'nden belediyeye devrolan zeytinlikleri ve arazileri düzenlediği 'İşbirliği Protokolü' ile 10 yıllığına Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile kullanma kararı aldı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Balıklıova Köyü'ndeki sahilin kullanımı konusunda köylülerle yaptığı işbirliğinin ardından Bademler Köyü'ne de zeytin arazilerini değerlendirme imkanı sundu

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Mahmut Türkmenoğlu Vakfı Başkanı Mehmet Sever, köy statüsünden mahalleye dönüşmeden önce köye ait alanların kullanımı konusundaki protokolü imzaladı. Urla Belediyesi'ndeki imza törenine Vakıf yöneticilerinden Avukat Mehmet Türkbay da katıldı.



Köylünün malı köylüye



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte köy mallarının belediyelere devrolduğunu anımsatırken, 'Köylümüzün malını yine köylümüzün kullanması konusunda bir anlayışımız var. Bu anlayış doğrultusunda bizler Urla'da köylerimizle yasaların uygun gördüğü çerçevelerde işbirliği yapıyoruz. Bizler asla bu alanlardan rant sağlamayı düşünmedik, düşünmüyoruz. Bademler köyümüzde Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ile yakın işbirliklerine köy mallarının kullanımı da eklendi. Köyümüze ve halkımıza hayırlı olsun' dedi.

Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever de Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a teşekkür ederek, 'Köylünün yanında olan anlayış bizleri mutlu ediyor. Başkanımız bugüne dek hep yanımızda oldu. Bu işbirliğinden kazançlı çıkan Bademler halkı adına müteşekkirim' diye konuştu.



Vakıf Yönetimi'nin ilk ziyareti Uyar'a



Öte yandan Bademler Köyü'nde kurulan Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı'nın ilk ziyareti de Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a yapıldı. Vakıf Başkanı Mehmet Sever, Bademler Köyü Tiyatrosu'nun da Vakıf tarafından kullanımı konusunda işbirliği için Urla Belediyesi'ne başvurduklarını açıkladı. Vakfın köy tiyatrosuna katkıda bulunduğunu da belirten Sever, 'Türkiye'nin ilk köy tiyatrosu unvanına sahip Bademler'de kültür sanat hayatının diri tutulması, gençlerimizin daha çok eğitim ve sanata yönelmesi tarım üretimi kadar hedeflerimiz arasında' dedi.



