Bademli'de 13 milyon TL'lik imzalar atıldı

Kooperatifler ve birlikler aracılığıyla yaptığı alımlarla tarıma 290 milyon liralık destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş’teki Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 13 milyon liralık fidan, ağaç, yoğurt, ayran ve zeytinyağı alım sözleşmesi daha imzaladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ağaç, fidan, yoğurt, ayran ve zeytinyağı alımını kapsayan yeni alım sözleşmesiyle bölgedeki üreticinin yüzü bir kez daha güldü. 2017 yılı için yaklaşık 13 milyon liralık fidan, ağaç, zeytinyağı, yoğurt ve ayran alımı için hazırlanan sözleşmenin imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle birlikte önemini giderek artıran gıda güvenliği ve sağlıklı tarımsal üretim konusunun öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
9-10 yıllık yoğun bir çabayla İzmir’de tarımı belli bir noktaya getirdiklerini ve üretimi artırdıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben de sizler gibi çiftçilikten gelen bir kardeşinizim. Tozun zararını, pazarlama sorunlarını, tarlada kalan ürünün ne demek olduğunu iyi bilirim. Evet, üründe artış ve verimliliği önemli ölçüde tamamladık ama şimdi de pazarlama, boylama ve paketleme sorunlarının çözülmesi ortaya çıktı. Ürünün saklanabilmesi için soğuk hava depoları lazım oldu. Koyuna keçiye, arılı-arısız kovana gerek oldu. Balın paketlemesi için tesise ihtiyaç oldu. Şimdi bunları halletmeye çalışıyoruz.”
Kimsenin bıkmaya hakkı yok!
Yasal çerçevede kalmak kaydıyla, tarımın kalkınması için hiçbir kısıtlamada bulunmayacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Ama kalkınma sadece tarımla olmuyor. Sanayiyle, ticaretle, lojistikle, hizmet sektörüyle, turizmle, eğitim kalitesiyle, teknoparkların artmasıyla, hep birlikte oluyor. Bunların hepsinin sağlam zemine oturabilmesi için de önce çevre yatımlarının hızlı biçimde tamamlanması gerekiyor. Çeşmenizden içilecek kalitede, sağlıklı su akacak örneğin. İzmir’de böyle.. Toprağımızı, suyumu, havamızı temiz tutmak için pek çok projeyi aynı anda yürütüyoruz. Biz bu işi başaracağız. İşin varsa, çalışıyor ve üretiyorsan bir amacın vardır; senden kötülük gelmez” şeklinde konuştu.
Sözlerinin sonunda bir kez daha birlik beraberlik çağrısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bu Başkan da her konuşmasında aynı şeyi söylüyor, bıktık diyebilirsiniz. Ama ülkenin durumunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bıkmaya hakkımız yok” dedi.
Atamız’ın yolundayız
Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, hem kaliteli ve sağlıklı hem de standart ve virüsten ari üretim yaparak iç ve dış pazarda sattıklarını, istihdamı artırdıklarını ve köyden kente göçü önlediklerini belirterek, “Biz bütün bunları İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde gerçekleştirdik. Gücümüzü Atamız’ın yolundan ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden alıyoruz” diye konuştu.
Ödemiş Kaymakamı Celalettin Ateş ise konuşmasında şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma desteklerini bizzat takıp ediyorum. Ne zaman Bademli Kooperatifi’nin adı geçse göğsüm kabarıyor. Seneye 50. yılını kutlayacak böyle bir kooperatifin olduğu ilçede görev yapmaktan gurur duyuyorum.”
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 yıldır sürdürdüğü tarım destekleri çerçevesinde 10’dan fazla kooperatife el uzattığını hatırlatarak, “Bu çalışmaları çok önemsiyor ve teşekkür ediyoruz” dedi.
Üreticinin yüzü gülecek
Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatifler ve birliklerle anlaşmalar yapan ve Türkiye’de “sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılından bu güne fidan, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir, bal ve patates gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden sağlayarak yerli üreticiye 290 milyon TL katkıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne de u süreç içinde toplam 67 milyon liralık alım desteği verdi. İmzalanan yeni sözleşme ile Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanlığı armut, dut, kayısı, şeftali, incir, gemlik zeytini, ayvalık zeytini ayva, elma, kiraz, vişne, kestane, badem, erik, nar, ceviz, asma fidanı türlerinde olmak üzere 6 milyon liralık maliyetle yakla şık 600 bin adet fidan daha alacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2 milyon 270 bin liralık zeytinyağı, yoğurt ve ayran, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da 4.6 milyon liralık 7176 adet ağaç ve 15 bin çalı bitkisi alacak.