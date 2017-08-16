Bademli'de festival zamanı

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Bademli Etkinlik Günleri, coşkulu başladı

Halk arasında Bademli Festivali olarak adlandırılan, Bademli Etkinlik Günleri görkemli programlarla konuklarına kapılarını açtı. Bademli Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikler, protokol ve vatandaşların mahallenin girişinde yer alan köprüden meydana doğru Dikili Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı.





Bu Yıl 4’üncüsü Gerçekleştirildi



Kortejin meydana varmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirdikleri Bademli Etkinlik Günleri’nin yeni dostluklara, yeni dayanışmalara tanıklık etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek katkılarından dolayı Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’a ve Dikili Belediyesi’ne teşekkür etti.





“Bir Olmaya, Birlikte Olmaya Devam Edeceğiz”



Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da yaptığı konuşmasında, konuklara iyi eğlenceler dilerken, 4’üncüsü gerçekleştirilen Bademli Etkinlik Günleri'nin açılışında olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Başkan Tosun, “20 yıl önce Veteriner Hekim olarak geldiğim bu güzel yerleşim yerinde bugün coşku dolu, kardeşlik dolu sevgilerin ekilmesi, barışı hedefleyen etkinliklerin yapılması bizlerin dayanışmasının en güzel örneğidir. Sizlerin alınteriyle, emeğiyle yoğrulan bu etkinliklerde, sizlerle beraber olmak benim için büyük onurdur. Ülkemizin adalete ihtiyacı olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu dayanışmaların adaleti güçlendirmesini diliyoruz. Bir olmaya, birlikte olmaya devam edecek ve adaleti güçlü kılacağız" dedi.





Dolu Dolu Program



Protokol konuşmalarının ardından Bademlili ev hanımlarından oluşan Bademli Halk Oyunları Grubu’nun gösterisi ve Lüleburgaz Belediyesi Davul ve Ritm Grubu gösterileri sergilendi. Sıcak yaz akşamında dopdolu zaman geçirten gösterilerden ardından Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Tarihi Bademli Zeytinyağı Fabrikası’nda fotoğraf sergisi ile karma resim sergilerinin açılışını gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleşen Ressam Özen Araser'in yağlı boya sergisi ile fotoğraf sanatçısı Mediha Gezgin'in "Kalemin İzi Fırçanın Tozu" konulu sergisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Birbirinden farklı etkinliklerle gece geç saatlere süren program konukların eğlenceli yaz gecesi geçirmesini sağladı.