Bahçede yakılan ateş üç evi kül etti

Atatürk Mahallesi Tepe Evler mevkiinde gece saatlerinde Nazmi A.'nın evinin bahçesinde yakılan ateş, bir anda hayvan ağılına sıçradı. Alevleri gören ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, Nazmi A.'nın komşusu Cesi Bahadır ve kardeşi Nesim Bahadır'ın evine sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle destek verdi. Yangın, iki saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, 3 ev ile 1 hayvan ağılı kullanılamaz hale gelirken 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.Kaynak: DHA
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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