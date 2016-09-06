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    • Bahçelievler Parkı'na Metin Oktay'ın adı verilecek

    Konak Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında Türk futbolu adına iki güzel karara imza atıldı

    06 Eylül 2016 Salı 15:59
    Bahçelievler Parkı'na Metin Oktay'ın adı verilecek
    Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirilen meclis oturumunda belediye birimlerince yenilenen Bahçelievler Parkı’na Türk futbolunun efsane ismi Taçsız Kral Metin Oktay’ın adının verilmesi karara bağlanırken, İzmir spor tarihinin önemli mekanlarından biri olan Alsancak Stadı’nın durumu da netlik kazandı.


    ALSANCAK STADI KALDIĞI YERDEN

    Depreme dayanıksız raporu verildiği için 2014 yılının Ağustos ayında futbola kapatılan, 2015 yılının Temmuz ayında ise tribünleri yıkılan stadın bulunduğu alana yeni bir stadyum inşa edilmesi için gereken plan değişikliğini içeren İmar, Hukuk ve Spor Komisyonu raporları oy birliğiyle meclisten geçti. Böylelikle emektar stadın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına stadyum alanı olarak işlendi. Başkan Pekdaş, “Burası İzmir spor camiasına hizmet edecek bir stattır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, biran önce bitirilmesini istiyoruz” diye konuştu.


    BU AYKİ TEMA CUMHURİYET VE DEMOKRASİ

    Öte yandan Konak Belediyesi’nin Eylül ve Ekim ayı teması da belli oldu. Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla Eylül ve Ekim ayları için ‘Yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Demokrasi’ teması belirlendi. iki ay boyunca düzenlenecek etkinlikler bu tema çerçevesinde yapılacak. Ayrıca yapılacak yazışmalarda temayı içeren logo kullanılacak.

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