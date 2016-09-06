ALSANCAK STADI KALDIĞI YERDEN
Depreme dayanıksız raporu verildiği için 2014 yılının Ağustos ayında futbola kapatılan, 2015 yılının Temmuz ayında ise tribünleri yıkılan stadın bulunduğu alana yeni bir stadyum inşa edilmesi için gereken plan değişikliğini içeren İmar, Hukuk ve Spor Komisyonu raporları oy birliğiyle meclisten geçti. Böylelikle emektar stadın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına stadyum alanı olarak işlendi. Başkan Pekdaş, “Burası İzmir spor camiasına hizmet edecek bir stattır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, biran önce bitirilmesini istiyoruz” diye konuştu.
BU AYKİ TEMA CUMHURİYET VE DEMOKRASİ
Öte yandan Konak Belediyesi’nin Eylül ve Ekim ayı teması da belli oldu. Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla Eylül ve Ekim ayları için ‘Yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Demokrasi’ teması belirlendi. iki ay boyunca düzenlenecek etkinlikler bu tema çerçevesinde yapılacak. Ayrıca yapılacak yazışmalarda temayı içeren logo kullanılacak.
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