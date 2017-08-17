Bakan Özlü: İzmir'in sanayi kapasitesini inceliyoruz

İZMİR Aliağa'da bulunan Star Rafineri inşaatını ziyaret eden Bakan Faruk Özlü, "İzmir'in sanayi kapasitesini inceliyoruz. Firmalarımızı ziyaret ederek onların dertlerini dinliyoruz. Dolayısıyla petrokimya sanayi konusunda Türkiye'de tek olan Petkim'in yanına bir Petkim daha ilave edilmiş olacak" dedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği İzmir'de Aliağa'da bulunan İzmir Demir Çelik Fabrikası ile Star Rafinerisi inşaatına inceleme ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere Bakan Özlü'nün yanı sıra Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti milletvekilleri katıldı. Star Rafinerisi inşaatında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklama yapan Bakan Özlü, "Petrokimya sanayi ürünleri konusunda Türkiye'nin ciddi bir açığı var. Biz Petrokimya sanayi ürünlerinde yıllık yaklaşık 11 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Bu yatırım Türkiye için son derece önemli. Yaklaşık 5,8 milyar dolarlık bir rafineri yatırımı. İnşallah gelecek yıl ekim ayında ilk kısmı ve bilahare gelecek yıl aralık ayında üretime başlayacak. Türkiye bu yatırımla özellikle petrokimya sanayinin ihtiyaç duyduğu nafta ve benzeri ürünlerde ciddi bir kapasiteye kavuşmuş olacak" dedi.



"İZMİR'İN SANAYİ KAPASİTESİNİ İNCELİYORUZ"



İzmir ziyaretlerini 3 gün olarak programladıklarını söyleyen Özlü, "İzmir'in sanayi kapasitesini inceliyoruz. Firmalarımızı ziyaret ederek onların dertlerini dinliyoruz. Dolayısıyla petrokimya sanayi konusunda Türkiye'de tek olan Petkim'in yanına bir Petkim daha ilave edilmiş olacak" diye konuştu.



"ALLAH BİR DAHA 17 AĞUSTOS GÖSTERMESİN"



17 Ağustos depreminin yıl dönümü hatırlatılan Özlü şöyle dedi:



"Benim de aslında içinde bulunduğum bölge Düzce'nin de içinde olduğu bir Marmara depremidir. 17 bin kaybımız olmuştur. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Depremin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını düşünüyorum. Allah bir daha 17 Ağustos göstermesin."







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