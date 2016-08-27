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    • Bakan Özlü, Kocaoğlu'nu ziyaret etti

    İzmir Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdikten sonra kentteki temaslarını sürdüren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Kocaoğlu ile Bakan Özlü, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 14:30
    Bakan Özlü, Kocaoğlu'nu ziyaret etti
    85. İzmir Enternasyonel Fuarı’nın açılışına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Necip Kalkan, İl Başkanı Bülent Delican ve parti yöneticileri ile birlikte Bakan Özlü’yü makamında ağırlayan Başkan Kocaoğlu, bu yıl İzmir Enternasyonel Fuarı’nı 85.’ci kez açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine değinen Başkan Aziz Kocaoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İzmir büyükşehir Belediye Başkanı, “Teröre karşı tek ilacımız 79 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde bu ülkenin selameti ve bağımsızlığı için hareket etmesidir. İnşallah bu terör belasından hem de hain girişimden birlik ve beraberlik içinde çalışarak kurtulacağız” diye konuştu.

    85. İzmir Enternasyonel Fuarı’na Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla katıldığını ve çok mutluğu olduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, organizasyonun çok başarılı gerçekleştiğini ifade etti. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün bulunduğu bölgede uluslararası çapta bir araştırma-geliştirme ve teknoloji merkezi kurmayı planladıklarını belirten Özlü, İzmir ile projelere Bakanlık olarak destek vereceklerini söyledi. 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ile ilgili de bir değerlendirme yapan Özlü, “Tüm siyasi partilerimizin bir araya gelip demokrasiyi savunması ile güzel bir süreç başlatıldı. 79 milyon insanımız hep birlikte, ülkemizin kalkınması için güzel projelere imza atmalıyız. Hükümetimiz, Bakanlığımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ol arak İzmir’deki vatandaşlarımızın rahat bir ortamda yaşaması için beraber çalışacağız” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Fuar, Kocaoğlu Faruk özlü

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